Barcelona capgira la tendència i recupera població

Després d'un parell d'anys amb una sensible pèrdua de població, la ciutat de Barcelona va capgirar la tendència durant el 2022 i va experiment un balanç demogràfic positiu. Si més no, així ho indiquen les últimes dades del padró municipal, corresponents a l'octubre de l'any i que ha revelat aquest diumenge l'Oficina Municipal de Dades.



En concret, en aquella data la capital comptava amb 1.656.725 persones empadronades, el que suposa 16.744 més que al gener del mateix any, és a dir, que en tot just deu mesos el guany poblacional és de l'1%.

En aquest període tots els districtes de la ciutat van guanyar població, si bé experimenten diferències significatives, ja que mentre a Ciutat Vella els residents tot just van augmentar un 0,2%, a Nou Barris van fer-ho l'1,7%.

En els darrers tres anys, l'1 de març del 2022 va ser quan Barcelona va registrar un volum més baix d'habitants, amb 1.627.474, mentre que el pic el trobem l'1 de febrer del 2020, amb 1.673.579. Les últimes dades mostren com la ciutat gairebé havia recuperat la població que tenia el març del 2020, just abans de l'esclat de la pandèmia de Covid-19, quan comptava amb 1.659.334 empadronats.