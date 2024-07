Barcelona commemora els 125 anys de tradició cooperativista a Catalunya amb un primer gran congrés

Sota el lema "Evitem el col·lapse", aquest dijous se celebrarà el primer Congrés del Cooperativisme de Catalunya al Palau de Congressos de Barcelona amb la voluntat de commemorar els 125 anys de tradició cooperativista al nostre país.

Organitzat per la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) amb el suport de la Generalitat, aquest esdeveniment pretén que participants d'arreu del món analitzin, debatin i repensin aquest model empresarial en auge i que té un rol destacat a casa nostra. Catalunya és líder a l'Estat en xifres, acollint més de 4.700 cooperatives, és a dir, el 19,7% del total. La darrera dècada ha estat especialment dinàmica, amb la constitució de 1.562 noves cooperatives.

D'aquesta manera, el president de CoopCat, Guillem Llorens, afirma que el Congrés és "una experiència compartida per seguir avançant cap a una societat més justa, cohesionada i sostenible" i afegeix que és un espai de debat pensat per "aprofundir en les respostes que pot oferir el cooperativisme vers els reptes que enfronta la societat com les desigualtats creixents, la igualtat efectiva entre homes i dones al món laboral o el canvi climàtic".



El desenvolupament de la jornada

La primera conferència es durà a terme a les 12:30h i oferirà els testimonis de Lander Jiménez Ocio i Carme Pagès, dues persones pioneres que van apostar pel cooperativisme i que van "trencar barreres". Pagès, per exemple, va crear el Brot l'any 1987, la primera

cooperativa de consum agroecològic de tot l'Estat.

Un cop acabada la pausa per dinar, a les 15:30h es reprendrà la programació amb diverses sessions paral·leles que s'engloben en la premisa del "Cooperativisme per a viure". Un parell d'hores més tard, a les 17:30h, és durà a terme la darrera taula de debat abans de l'acte de clausura, que se centrarà en el "Cooperativisme global per evitar el col·lapse". Es poden consultar totes els ponents, el programa complet i les entrades a la web del Congrés.

Mentre l'obertura del Congrés anirà a càrrec de l'alpinista Araceli Segarra ―la primera dona catalana i de l'Estat en pujar l'Everest, ara fa 28 anys―, la cloenda quedarà en mans de Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City i anterior tècnic i jugador del F. C. Barcelona, que centrarà el seu discurs en els pilars del cooperativisme: les persones, el planeta i el propòsit.



Altres personalitats destacades que formaran part de la trobada són el president en funcions Pere Aragonès, Víctor Meseguer, Comissionat Especial d'Economia Social del Govern de l'Estat; Ariel Enrique Guarco, President de l'Aliança Cooperativa Internacional, o Giuseppe Guerini, President de la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social.

La campanya "Persones. Planeta. Propòsit"

El Congrés d'aquest dijous se celebra en el marc de la campanya "Persones. Planeta. Propòsit", commemora els 125 anys de moviment cooperativista organitzat a Catalunya i subratlla els valors d'aquest model econòmic, "més just, equitatiu i sostenible".

A banda d'aquest gran esdeveniment, la commemoració inclou accions d'impacte i sensibilització arreu del territori, com els quatre grans murals a ciutats catalanes de la mà de Reskate Studio o un concert musical cooperatiu i gratuït que se celebrarà a Barcelona el proper 26 d'octubre, entre altres.