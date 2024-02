Quatre projectes i un espai compartit: la força de la comunitat per revitalitzar el barri antic de Valls

En ple casc antic de Valls, sota de l'emblemàtica plaça del Blat i ben a prop de l'acabat d'estrenar Museu Casteller de Catalunya, un local tancat des de fa anys -com molts en aquest punt de la ciutat- va tornar a aixecar les persianes el passat mes d'octubre. No és un gest gaire habitual en un dels barris més degradats i castigats pel creixement urbanístic de les zones perifèriques de la capital de l'Alt Camp. Al darrere hi ha un grup d'artistes vallencs que volen potenciar la seva professionalitat i una comunalitat urbana que vol generar teixit empresarial i comercial des de l'economia social.

Es tracta d'un projecte col·lectiu que rep el nom de La Draperia, en honor als drapers i mercaders de teixits que antigament van viure al carrer Major de Valls, on es troba el local. Els impulsors són quatre artistes vallencs, cadascun d'ells amb el seu projecte propi, que necessitaven o bé un espai on treballar o un aparador per exposar els seus productes, o ambdues coses. Són la il·lustradora Laura Galofré, o La Gallu, la també il·lustradora Marina Barberà, la ceramista Llúcia Aubia, amb La Torreta Ceràmica, i el projecte de disseny i impressió 3Dtres format per Marina Belinchón, Paula Secall i Xavi Insa.

Tots els membres de la Draperia són de la comarca i ja es coneixien d'abans, però el punt d'unió de tot plegat va ser la Comunalitat Urbana de Valls, que va ser qui els va posar en contacte, els va plantejar la iniciativa i qui s'ha encarregat de mediar entre la propietat del local i els interessats.

Locals buits, lloguers assequibles

La Comunalitat de Valls és una iniciativa impulsada pel teixit associatiu vallenc destinada a potenciar l'economia de proximitat, posant especial atenció al barri antic. Tal com explica Roger González, un dels tres tècnics de l'ens, la Comunalitat treballa diverses línies estratègiques, una dels quals està vinculada amb el món de la cultura i de l'art al municipi. "Vam detectar que hi havia artistes artesans de Valls que treballaven des de casa i que no tenien un contacte directe amb el poble", explica González.

"Vam detectar que hi havia artistes artesans de Valls que treballaven des de casa i que no tenien un contacte directe amb el poble"

Primer es va plantejar la idea que els artistes tinguessin un espai de trobada i de creació en comú. A partir d'aquesta premissa, es va crear el Col·lectiu Creadores 2n pis i el Casal Popular La Turba va cedir una planta sencera perquè poguéssin anar allà a fer la seva obra. Però només era un espai de creació, sense visibilitat, sense ànim de lucre, com un espai més de militància. "La idea és bona i funciona, però veuen que no és l'espai que necessitem, sobretot els projectes que estem més avançats", explica la Marina.

"El lloguer del primer any és molt econòmic, el segon any puja i a partir el tercer ja es pacta un preu definitiu"

I així és com s'acullen al projecte El Barri és Viu -impulsat per la Comunalitat Urbana de Valls i Vallsgenera-, que té per objectiu obrir locals comercials del Barri Antic que fa molt de temps que estan tancats. La propietat accedeix a cedir-los en forma de lloguer a preus assequibles, a canvi de la reforma i reobertura. "El lloguer del primer any és molt econòmic, per donar-nos facilitats per arrecar el projecte, el segon any puja un percentatge i a partir el tercer any ja es pacta un preu definitiu", detalla la Marina.

"La Comunalitat va fer el primer pas i encara no ens han deixat anar del tot, ens assessoren en temes de caràcter tècnic i burocràtic. Ha sigut com un apadrinament. D'alguna manera, han fet el paper que sovint fa l'administració en iniciatives de joves emprenedors", resumeix la Marina.



Un coworking amb un espai comercial

Abans de profunditzar en el projecte, la Marina detalla que van buscar iniciatives semblants amb l'ajuda i assessorament de la Comunalitat, que les va acompanyar durant tot el procés, però no van trobar cap referent en l'àmbit artístic. "Hem trobat projectes similars, però només en el sector de l'alimentació, la majoria eren cooperatives de consum. En el nostre sector, res. Per tant, el repte era doble".

En aquest sentit, la Marina remarca que no han trobat una forma d'associar-se que els encaixi: "O ets cooperativa o ets associació o ets particular. I nosaltres som una barreja de tot, ja que l'objectiu no és crear una única marca, sinó potenciar la marca personal de cadascú i posar a l'abast del públic general els nostres productes", explica.

"L'objectiu no és crear una única marca, sinó potenciar la personal i posar a l'abast del públic els nostres productes"

"Vam adaptar el que seria un co-working de tota la vida al sector artístic, i amb un espai comercial, que és potser la part més potent. Els hem posat en contacte amb la ciutadania", detalla el Roger. La Marina explica que li convenia molt més un lloc de treball que l'espai de botiga en si, "tot i que, òbviament, ja em va bé, perquè a vegades et coneixen, però ni et veuen ni saben trobar-te", comenta.

Afegeix que la diferència entre La Draperia i un co-working qualsevol és el fet de compartir. "En un co-working cadascú va a la seva i normalment són de sectors diferents, en canvi nosaltres som tots de l'univers artístic, i això fa que d'entrada ja es puguin crear més sinergies", explica. "El fet d'estar en contacte amb gent del mateix sector et fa avançar molt. A casa prens les teves decisions, però quan aquestes decisions les comparteixes, sempre creixen", comenta la il·lustradora.



"Vam adaptar el que seria un co-working de tota la vida al sector artístic, i amb un espai comercial"

Revitalitzar el barri antic de Valls

La ubicació del local no és aleatòria. A banda de crear sinergies entre diferents projectes amb interessos similars, l'objectiu de la Comunalitat és reobrir locals buits per revitalitzar el barri antic de Valls, que amb el pas dels anys s'ha anat deteriorant pel tancament de locals comercials i l'abandonament d'habitatges. Una decadència que ha provocat inseguretat i incivisme i que ara intenta revertir el teixit associatiu del barri amb iniciatives com La Draperia.

Es vol crear un eix entre el Museu Casteller, la botiga del grup de consum La Bajoca, els habitatges i locals cooperatius de La Titaranya i La Draperia. En aquest sentit, la Marina destaca que no són locals aïllats, sinó que tenen un sentit i remarca que el fet que hi hagi botigues obertes crida a què n'hi hagi més. "Ara som com un bolet, però només pel fet d'obrir cada dia ja es nota un canvi. Hem d'entendre que hi conviuen dues realitats diferents. S'ha de trobar el punt entremig", afirma.

"Ara som com un bolet, però només pel fet d'obrir cada dia ja es nota un canvi"

"La situació del barri antic és la que és, però amb aquest tipus d'iniciatives volem transmetre el missatge que obrir un local al nucli històric no és impossible i que a més hi ha facilitats per fer-ho", conclou el Roger.



A més, el local es troba al centre neuràlgic de la festa popular vallenca, a dues passes de la plaça del Blat, l'escenari de les diades castelleres de Valls, la de Sant Joan i Santa Úrsula. "Molts de nosaltres ens nodrim d'aquesta cultura tradicional vallenca, ja que tenim productes que es basen en el bestiar popular, monuments icònics de Valls o el món casteller", acaba la Marina.