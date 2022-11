Com les cooperatives de consum han transformat les llibreries en plena era del comerç online

Ricard Caba era un client habitual de la llibreria Els Nou Rals, situada en un dels carrerons del centre històric de Viladecans (Baix Llobregat). L'any 2013, després de la crisi econòmica del 2008, el seu fundador va decidir tancar el negoci. Al poc d'assabentar-se que l'establiment abaixava les persianes, un grup de clients, entre els quals hi havia el Ricard, es va mobilitzar i va organitzar una jornada solidària.

"Va ser el primer cash mob -quan grup de persones s'organitza a través de les xarxes socials per comprar en massa i ajudar a petits negocis- de Catalunya", explica Caba. La iniciativa va ser un èxit, però finalment, el propietari de l'establiment, ofegat pels deutes, va acabar tancant "perquè en aquella època ningú invertia, i menys en una llibreria".

No obstant, aquell cash mob va servir perquè el Ricard s'adonés que Viladecans no volia que un establiment tan emblemàtic com Els Nou Rals abaixés la persiana. I així va ser com ell i dos socis més van agafar les regnes del negoci amb l'objectiu de convertir-lo en una cooperativa de consum i donar-li un enfoc diferent al convencional. "Funcionem com qualsevol altra llibreria, però a més de vendre llibres, també oferim experiències culturals, des d'activitats infantils a presentacions de llibres", explica Caba. Al tractar-se d'un negoci basat en un model cooperatiu sense ànim de lucre, els beneficis es reinverteix en el local.

Segons el Mapa de Llibreries d'Espanya 2022, elaborat per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL), a Espanya hi ha un total de 2.977 llibreries, el 15,2% de les quals estan a Catalunya amb 453 establiments, 15 més que l'any passat. El CEGAL destaca que tot i que s'han tancat llibreries, com les barcelonines Alibri i Cómplices, n'han obert de noves, i la majoria ho han fet oferint altres serveis a part de la venda de llibres. Aquesta és precisament una de les claus que explica la bona salut del sector del llibre, que va tancar l'any 2021 amb la millor facturació dels últims deu anys, 2.576,70 milions d'euros a tot l'Estat, segons el Gremi d'Editors. Tot i la crisi econòmica, que ha provocat una desacceleració de les vendes, la tendència no s'ha trencat.



Les llibreries com a centres culturals

Com Els Nou Rals, cada vegada són més les llibreries que aposten per reconvertir el negoci i oferir més coses a part de llibres. És el cas de La Capona de Tarragona, que després de la jubilació dels fundadors a finals de juny després de 25 anys de trajectòria, la Cooperativa Combinats va agafar-ne el relleu per convertir-la en un referent cultural pels tarragonins i tarragonines. Fa només un mes va obrir les seves portes de nou.

"Els antics propietaris van estar oberts al públic 25 anys, nosaltres volem estar-ne 25 més, però per això calia canviar una mica el concepte. La Capona continua sent la de sempre, però amb una idea més renovada. Bàsicament complementem la venda de llibres amb presentacions, lectures amb nens, tallers i moltes altres activitats més", comenta Oriol Picas, responsable de l'establiment. "Volem mantenir l'essència d'una llibreria convencional, però introduint petits canvis perquè poc a poc es converteixi en una espècie de centre cultural", assegura.

L'exterior de La Capona. — Cedida

La Capona no només ha canviat de mans, també ha introduït canvis que tenen a veure amb el model de negoci. I és que la nova Capona ha passat a estar dirigida per la cooperativa de treball Combinats, que alhora ha impulsat un grup de consum format per clients que han invertit 200 euros, convertint-se així en socis de la llibreria. Què obtenen a canvi? Descomptes del 20% en les compres de llibres. "L'objectiu de cara a l'any que ve és que aquest grup es converteixi en una cooperativa de consum", comenta Picas. No hi ha ànim de lucre i els beneficis es tornen a reinvertir.

Picas explica que també volen crear sinergies amb els comerços i artistes del barri i fer conferències i qualsevol mena d'acte en pro de la cultura. "A Tarragona estem veient com comerços emblemàtics, de tota la vida, estan tancant les portes per falta de relleu generacional o per motius econòmics. Al carrer Unió o a les Rambles hi ha moltes persianes baixades", lamenta. "La idea és que La Capona sigui un espai comunitari i un punt de referència cultural de la ciutat de Tarragona, on tothom tingui un racó per poder gaudir de la lectura".

La Capona acaba d'obrir i el director de la llibreria es mostra convençut que el model que proposen és viable. Ho pot confirmar el Ricard, que ja són quasi deu anys els que fa que van obrir les portes del "nou" Els Nou Rals. "Òbviament no som la primera llibreria amb un model cooperatiu, ens hem basat en altres establiments, sobretot de Barcelona, tot i que he de dir que el consumidor barceloní és molt diferent del metropolità, com tampoc té res a veure el lector que és de poble. Ens hem adaptat al nostre entorn", assenyala.



Plantar cara a Amazon

El canvi de model de negoci de les llibreries ha arribat per plantar cara a Amazon. La immediatesa del gegant de les compres en línia en l'entrega de paquets ha portat a molts lectors a abandonar els establiments físics i comprar els llibres des del sofà de casa. No obstant, les comunitats que s'han anat generant al voltant de les llibreries han capgirat aquesta tendència. Ho demostra l'últim informe del Gremi d'Editors de Catalunya, que apunta que aquest 2022, un 70% dels llibres venuts provenien de les llibreries físiques, un 23% són llibres físics adquirits a través de plataformes digitals i un 7% són llibres electrònics. Una dada molt esperançadora pel sector.

"Que els hàbits de consum han canviat és obvi, però no només en el sector de llibre, en tots. Vivim en un moment on la immediatesa prima, ho volem tot per ahir. Davant de monstres com Amazon, les distribuïdores de llibres també s'han posat les piles i en alguns casos, en qüestió de 24 hores, les llibreries també podem tenir un títol en concret", assenyala Picas.

Caba remarca que davant de gegants com Amazon, és clau crear una comunitat de fidels, i això s'aconsegueix a través del tu a tu, de tallers, presentacions de llibres, actes culturals i tota mena d'activitats relacionades amb llibre, que "al final és l'essència de qualsevol llibreria".