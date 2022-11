El sector editorial tanca un 2022 de creixement però anticipa un 2023 difícil

Mentre les sales de teatre no passen per un bon moment de públic, el sector editorial tanca l'any en bona forma i consolida el creixement de lectors i de vendes de llibres dels dos darrers anys. "El 2022 ha estat un any bo" ha manifestat el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, durant la roda de premsa per fer el balanç del sector editorial.

Segons les dades facilitades pel Gremi d'Editors de Catalunya, el 64% de la població llegeix, i d'aquest percentatge el 77% són joves. La literatura infantil i juvenil continua creixent amb força, i també el còmic i el manga reforcen aquest increment de lectors joves. En opinió de Tixis, "quan arriba l'adolescència es llegeix menys, però detectem que tornen a la lectura abans. La tendència dels joves és un fenomen europeu i m'atreviria a dir occidental".

L'índex lector segueix per sota del dels països de l'entorn

Seguint amb la línia d'aquest índex del 64% de població lectora, Patrici Tixis ha comentat que "encara estem lluny dels països del nostre entorn. Una manera de millorar la competitivitat d'un país és millorar el nombre de lectors, i en aquest sentit tinc plena confiança en el pla de lectura, un pla que encara s'està elaborant i que es podrà mantenir encara que hi hagi canvis en el govern".

Per resumir les tendències del món editorial d'aquest any, destaca el creixement de llibre de butxaca; el llibre digital se situa al 7% del conjunt de les vendes -i, segons indica Tixis, potser està arribant al límit del seu creixement-, una xifra que evidencia que el llibre en paper és el gran motor de la indústria; i l'àudio llibre es comença a revelar com un mercat per explotar. Tot i que els seus costos de producció són elevats, el responsable del Gremi d'Editors aposta per incrementar-ne el catàleg.



Una altra dada d'aquesta tendència positiva és que de cada 100 llibres que es venen, 70 es venen a les llibreries, xifra que subratlla el paper fonamental de les llibreries per irradiar cultura arreu del territori. Sembla doncs que les llibreries han recuperat l'espai que van cedir al comerç electrònic i que s'erigeixen en agents culturals indispensables.

Patrici Tixis ha insistit en el fet que aquest 2022, en conjunt, ha estat un bon any, tot i que "té dues parts molt clares: al primer semestre de l'any realment les coses van anar molt bé, amb un creixement rellevant de vendes. I és veritat que després, al setembre, hi ha hagut una desacceleració de les vendes que estem notant. Una desacceleració producte de la situació econòmica que notem tots plegats i que s’explica per l'increment de les matèries primeres i de l'energia. Es parla d'una possible recessió i s'ha començat a notar, però no amb la força suficient per trencar la tendència positiva d'aquest 2022".

El 2023, un any ple d’incerteses

El Gremi d'Editors de Catalunya engloba 400 segells editorials que representen més del 50% de la producció editorial de l'Estat espanyol, i la facturació del 2021 va ser gairebé de 2.500 milions d'euros (incloent-hi els llibres de text). Les xifres no enganyen i el sector viu un bon moment tot que les previsions pel 2023 no són optimistes perquè s'espera un any difícil i ple d'incerteses.



Amb la pujada de preus de les matèries primeres i de l'energia, el sector editorial ha intentat evitar traslladar aquest increment de costos al preu final del llibre. Davant la situació, aquests són els comentaris del president del Gremi: "La incertesa és molt gran i no sabem com reaccionarà el mercat davant dels problemes econòmics i la pujada dels tipus d'interès. Què ens diu la història? Al llibre normalment la situació crítica li arriba una mica més tard, per exemple la crisi forta del 2008 el llibre la va patir tres o quatre anys més tard. El llibre és un tipus de despesa en la qual el lector li costa renunciar a fer-la perquè és un hàbit i per la tipologia del sector no és la primera de les despeses que et desprèn quan la situació es complica. Tenim esperança i cert muscle per afrontar el que vingui. Ara bé, l'única certesa que tenim és la incertesa que vindrà".

Malgrat tot, i amb la campanya de Nadal gairebé en marxa, un altre tema que preocupa són els problemes de distribució que afecten moltes llibreries des que les distribuïdores Àgora i Les Punxes es van unir i van començar a funcionar com Entredos. Uns problemes informàtics que han ocasionat que molts llibres no hagin arribat a les llibreries, un obstacle que des del Gremi esperen que es resolgui ben aviat pel bé de l'ecosistema editorial català.