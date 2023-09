El Museu Casteller de Catalunya obrirà les seves portes divendres després d'anys de retards

Valls, quilòmetre zero del món dels castells, obrirà les portes el Museu Casteller de Catalunya aquest divendres després de molts anys de retards i entrebancs. S'aixeca al bell mig del centre històric, a tocar de l'emblemàtica plaça del Blat. Les entrades ja estan a la venda.

El nou equipament cultural vol ser un referent museístic del fet casteller, amb projeccions de fites destacades com el 3 de 9 sense folre carregat pels Xiquets de Valls el 2019 o el pilar de 9 dels Castellers de Vilafranca, per Tots Sants de l'any passat. La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Valls signaran un conveni per impulsar-lo fins al 2026. Serà un acord econòmic que de moment no han volgut detallar.

Pel que fa al relat museogràfic, l'espai segueix els principis castellers: força, equilibri, valor i seny. Hi ha projeccions audiovisuals, continguts immersius per sentir les sensacions dins d'un castell o elements gràfics per explicar la història del món casteller. A més, s'organitzaran visites guiades, familiars ludificades o un programa pedagògic per a les escoles.

L'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha destacat que el museu tindrà una "triple dimensió": de "ciutat" perquè permetrà "recuperar" el centre històric, tot i que ha assenyalat que no resoldrà el problema enquistat d'aquest barri; de "país", subratllant que serà un museu "singular i únic", i recordant que els castells "ens identifiquen com a país"; i "universal", ja que els castells són Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

8 anys des que es va posar la primera pedra

Durant la segona meitat del segle passat, l'historiador i fotògraf vallenc Pere Català Roca ja va imaginar el Museu Casteller i el 1977 ho va posar sobre la taula al Congrés de Cultura Catalana, fins al punt que l'any següent, el 1978, es va reunir per primera vegada una comissió per tirar endavant aquest equipament.

Ja entrant al segle XXI, es va canviar diverses vegades la ubicació del museu, fins que el juny del 2009 es va anunciar la proposta definitiva, amb un edifici de l'arquitecte Dani Freixes. El 2015 es posaria la primera pedra i dos anys després, es van finalitzar les obres per donar pas a la museïtzació de l'espai.

Amb el museu a punt d'obrir, la licitació per explotar l'equipament va quedar deserta, després va arribar la pandèmia i, finalment, un problema burocràtic tornava a atraçar l'obertura aquest mateix any. Ara, gairebé 50 anys després d'aquella primera idea de Museu Casteller, el centre obrirà les portes convidant els visitants a conèixer els castells i tot el món que l'envolta.

Actualment, l'empresa que gestiona l'equipament ho fa amb un contracte d'un any. Aquesta va ser la solució provisional del consistori després de l'informe de l'Oficina Nacional d'Avaluació, un organisme del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que va detectar problemes administratius en el plec de clàusules original.