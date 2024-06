Barcelona distingeix Juan Antonio Bayona, Gustavo Dudamel i l'editorial Planeta per la seva contribució cultural a la ciutat

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha atorgat aquest divendres una vintena de condecoracions a personalitats i entitats de la ciutat per la seva contribució cultural, social o política. Com ja s'havia anunciat s'ha atorgat per unanimitat la Medalla d'Or de la Ciutat a l'editorial Planeta, l'any del seu 75è aniversari, a més de la Medalla d'Or al Mèrit Cultural al cineasta Juan Antonio Bayona, el Títol Honorífic Amic de Barcelona al director musical Gustavo Dudamel, per la seva llarga i exitosa trajectòria tot i la seva joventut.

La medalla a Bayona ha estat votada per tots els grups, destacant que des d'uns orígens humils, amb pares arribats al barri de la Trinitat, ha aconseguit ser un referent internacional del cinema i portar el nom de Barcelona a tot el món.

L'Ajuntament també ha distingit més d'una vintena de Medalles d'Honor a personalitats i entitats com els Castellers de Sarrià, la Fundació Arrels, l'exsíndica de Greuges municipal Maria Assumpció Vilà, l'Associació de Veïns i Amics del Passeig Sant Joan, la comunitat palestina de Barcelona, el Club Natació Poblenou o activistes LGTBI.

Tots els grups han votat a favor de la vintena de medalles proposades pels consells de districte a entitats i personalitats locals, excepte Vox, que s'hi ha oposat per la presència entre els premiats de la comunitat palestina.