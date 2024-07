Barcelona dobla el pressupost pel nou Pla estratègic de ciència i innovació: hi destinarà 130 milions

L'Ajuntament de Barcelona destinarà 130 milions d'euros al nou Pla estratègic de ciència i innovació, el doble de recursos que a l'anterior. Del total de la inversió, 50 milions es destinaran a transferència de coneixement, 45 a cultura científica, 20 a recerca, 13,5 a l'ecosistema i 2 a formació, segons ha detallat el consistori aquest dimarts. La proposta s'ha de desenvolupar entre 2024 i 2027.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha situat el creixement sostenible, la diversificació de l'economia i la internacionalització de la ciutat com a eixos vertebradors del pla. Entre les iniciatives, el consistori ha proposat una nova ordenança de desgravació fiscal per a recerca i transferència destinada a atreure i retenir empreses intensives en R+D a la ciutat.

En concret, el pla inclou un conjunt d'iniciatives organitzades en 5 línies estratègiques, 8 eixos d'actuació, 5 projectes tractors, 10 projectes estratègics i 46 mesures concretes. L'objectiu és "consolidar el lideratge" de Barcelona com a "capital europea en ciència i innovació". "El pla parteix de la voluntat i la tradició de ser líders, així com "estar al costat de l'ecosistema d'universitats, centres de recerca i investigadors" de la ciutat.

El consistori s'ha marcat com a objectius avançar cap a la neutralitat climàtica, ampliar i promoure la participació de les dones en l'àmbit científic i tecnològic i contribuir a una governança pública fonamentada a través de la IA. Pel que fa a sectors, aspira a ser decisiva en el disseny i la producció de xips electrònics i fotònics, erigir-se en capital de la biotecnologia i les ciències de la salut, i esdevenir un referent en la creació i aprofitament de les tecnologies digitals i quàntiques.

Desgravació fiscal per a recerca

Una de les mesures destacades del pla és una proposta d'ordenança de desgravació fiscal per a recerca i transferència. Es tracta d'una mesura que té com a finalitat atreure i retenir empreses intensives en R+D potenciar el teixit empresarial i captar talent i innovació, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Concretament, preveu mantenir la desgravació del 95% en l'IBI per a centres de recerca i universitats, però també planteja una nova bonificació per a activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal en empreses que inverteixin en recerca i innovació. Pel que fa a l'IAE, proposa bonificacions a partir del 50% per inversions en actius fixos de més d'1 milió, així com generació de llocs de treball i suport a empreses que estableixin centres d'innovació o empreses emergents a la ciutat.

El primer centre a l'Estat de l'Institut Fraunhofer

Per assolir aquesta transferència de coneixement, el consistori ha considerat "clau" l'establiment a Barcelona del primer centre a Espanya de l'Institut Fraunhofer, una organització dedicada a la investigació aplicada. Es tracta d'una iniciativa impulsada pels governs espanyol i català que busca "reforçar" la capital com a hub científic en biomedicina i bioenginyeria. Aquesta seu se situarà al Parc Científic de Barcelona i serà una aliança amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

El pla posa l'èmfasi en la transferència de coneixement a la societat.



Entre les iniciatives hi ha consolidar el Barcelona International, consolidar la Barcelona Innovation Coast (BIC) i establir el primer centre a Espanya de l'Institut Fraunhofer d'investigació aplicada.

En la mateixa línia, el pla inclourà mesures per consolidar el projecte per a crear un ecosistema científic al parc de la Ciutadella, per reforçar el Campus Diagonal-Besos com a espai d'innovació, coneixement i talent verd i per impulsar el 22@ com a pol de transferència ecològica. També preveu donar suport als projectes de l'Eix Diagonal Salut, com la construcció del Nou Clínic, i acompanyar la iniciativa de La Industrial+, al recinte de l'Escola Industrial de Barcelona.