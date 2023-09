Barcelona estudiarà com limitar la "càrrega turística" abans de l'estiu vinent

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres a la tarda impulsar un pacte de ciutat per establir "límits a la càrrega turística suportable per a la ciutat en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica". A més, s'establiran mesures consensuades amb la ciutat i la resta d'administracions per evitar arribar al límit o corregir-lo si s'ha superat, i també preveu augmentar la taxa turística.

Tot això s'hauria d'aplicar abans de la pròxima temporada d'estiu, segons el text que ha estat aprovat en la Comissió d'Economia i Hisenda del consistori barceloní. La proposta de Barcelona en Comú ha estat pactada amb el PSC, i ha rebut el suport d'ERC, l'abstenció de Trias per Barcelona-Junts, i el vot contrari de PP i Vox.

Jordi Martí, dels comuns, ha dit que la proposta no va contra el turisme. Això no obstant, tampoc volen que la ciutat depengui massa d'aquest sector econòmic, per la qual cosa han cercat aquest acord de ciutat per limitar la càrrega.

El tinent d'alcaldia d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, ha recordat que el turisme ha estat un "èxit" per a la ciutat, que l'ha convertit en una capital global, per la qual cosa considera que s'ha de tractar com una riquesa. El responsable ha instat a consensuar amb tots els sectors i partits les mesures per limitar-lo i gestionar-lo.

Tot i votar-hi a favor, ERC ha advertit de la dificultat que suposa regular l'entrada de 10 milions de visitants que dormen fora del terme municipal i entren a la ciutat a visitar-la de dia. El diputat Jordi Coronas ha afegit que Barcelona es juga el seu model de ciutat amb el turisme.

Ramon Tremosa, de Trias x Barcelona, ha advertit dels possibles efectes no desitjats de l'intervencionisme. Mentre PP i Vox han apostat per continuar incrementant el turisme, buscant visitants d'alt nivell econòmic.