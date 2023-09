Felip VI rep Collboni 17 anys després de l'última audiència del rei amb un alcalde de Barcelona

El rei Felip VI ha rebut aquest dilluns l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la primera audiència entre la Corona i el consistori de la ciutat en 17 anys. La reunió ha tingut lloc a les 12 h al Palauet Albéniz, a la muntanya de Montjuïc, i ha durat gairebé una hora i mitja.

La trobada ha transcorregut en un to cordial i marca la recuperació de la "normalitat institucional" entre les dues parts, segons fons del consistori. "La nostra ciutat recupera la seva normalitat institucional. Aquest matí he participat en una llarga audiència amb Felipe VI, en un ambient de gran cordialitat i respecte", ha celebrat Collboni a la xarxa social X.

L'alcalde ha obsequiat el rei amb un exemplar de l'edició especial del còmic de Mortadel·lo i Filemó que es va publicar amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics de 1992, cedida per a l'ocasió per la vídua de Francisco Ibáñez, Remedios Solera. També li ha entregat el llibre de fotografies Barcelona, coeditat per l'Ajuntament de Barcelona i La Fàbrica, que fa un recorregut a la història de la ciutat des del segle XIX a través d'imatges d'autors reconeguts i ciutadans anònims.

Felip VI s'ha també reunit durant el matí d'aquest dilluns amb el comitè executiu de Seat i amb el conseller delegat de la Copa Amèrica de Vela, Grant Dalton. A la tarda, el torn ha estat per a diversos equips espanyols que participaran en el Campionat del Món de Fukuoka 2023. Al vespre, el rei Felip VI i la reina Letícia es traslladaran al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per presidir l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis La Vanguardia.

Trias per BCN, BComú i ERC carrega contra la trobada

El socialista Jordi Hereu va ser l'últim alcalde a assistir a l'audiència amb el Rei, aleshores Joan Carles I, l'any 2006. Després de prop de quasi dues dècades, la trobada ha estat criticada des dels grups municipals de l'oposició de Trias per Barcelona, Barcelona en Comú i ERC.

Des dels comuns, Jordi Martí, extinent d'alcaldia del govern d'Ada Colau, ha recordat a l'alcalde que "Barcelona sempre ha estat una ciutat majoritàriament republicana". En una roda de premsa, ha valorat que el batlle barceloní no hauria d'oblidar aquesta qüestió "fins i tot quan és rebut pel rei Felip VI".

Al seu torn, la regidora de Trias per BCN Neus Munté ha qualificat la trobada de "teatralització". "Mentre avui el govern municipal vol que es parli tant d'aquesta audiència, la ciutat té molts problemes sense resoldre", ha subratllat Munté.

Per la seva banda, la regidora d'ERC Elisenda Alamany ha acusat el socialista d'"agellonar-se davant d'un Borbó" i ha qüestionat que sigui un "alcalde socialista". "Avui confirmem que serà la primera vegada que aquesta ciutat coneguda com una ciutat defensora de drets i llibertats s'agenolla davant d'un rei que té el pare fugat de la justícia i tacat per la corrupció", ha criticat.



D'altra banda, des del grup municipal del PP han celebrat la recuperació de la "normalitat institucional" entre ambdues parts. El portaveu del grup a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha afirmat que l'audiència de Felip VI a l'alcalde de Barcelona "és una bona notícia que recupera la normalitat institucional a Barcelona.