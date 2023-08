Els manters denuncien el retorn d'una persecució "brutal" amb el govern de Collboni

Els manters de Barcelona denuncien el retorn d'una persecució "brutal" arran de l'arribada del govern de Jaume Collboni al consistori. Asseguren que no patien com ara des d'abans de la pandèmia de la Covid-19, que va esclatar l'any 2020. I és que la relació amb el col·lectiu és un dels principals canvis del nou executiu municipal, que marca perfil i es distancia del d'Ada Colau.

El portaveu del Sindicat de Venedors Ambulants, Lamine Sarr, assenyala que la policia s'ha tornat "més violenta" i noten més pressió de la Guàrdia Urbana, que els "persegueix" i requisa molt material. Segons diu, abans de la pandèmia ja hi havia aquesta mateixa persecució que ara ha tornat i lamenta que l'executiu de Collboni els criminalitza.

Malgrat el canvi de govern municipal, amb el PSC en solitari i Collboni d'alcalde, continua al capdavant de l'àmbit de Seguretat el tinent d'alcaldia Albert Batlle. El responsable adverteix que aquesta "pressió" sobre l'activitat continuarà i afirma que els agents tenen indicacions "precises" de "combatre" la venda il·legal. "A Barcelona no volem aquest tipus de negoci", etziba.

Batlle assegura que aquesta pressió sobre la venda ambulant ha estat "continuada" des de l'agost del 2019, quan ja els preocupava molt el fenomen. "Estem en una situació que portem conduint des de fa quatre anys i els mesos d'estiu es fa més evident", indica.

El portaveu del sindicat de manters subratlla que darrere de la venda ambulant no hi ha un "desig", sinó una "obligació de supervivència". Mentre Batlle assegura que "sempre hi ha activitats delictives i mafioses" i està convençut que l'activitat "perjudica" els comerciants i la convivència a l'espai públic, i "no fa cap favor" als venedors que s'hi dediquen.

En el marc de l'anomenat Pla Endreça, des de principis d'estiu la Guàrdia Urbana ha decomissat productes destinats a la venda ambulant. L'últim cap de setmana de juliol, la Guàrdia Urbana va comissar fins a 11.255 productes provinents de la venda ambulant, mentre el darrer cap de setmana se'n van comissar uns 4.000.

Els canvis del govern Collboni

Entre les novetats amb el canvi dels comuns als socialistes al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, destaca que l'actual executiu vol modificar a curt termini l'ordenança del civisme, amb un increment de les sancions i una major presència policial als carrers. Precisament els comuns s'oposen a la voluntat del PSC d'endurir la persecució de col·lectius vulnerables, com els manters.