El govern de Collboni endureix les sancions per incivisme a Barcelona: pujaran un 55%

L'Ajuntament de Barcelona avança l'enduriment de les sancions per incivisme. L'executiu de Jaume Collboni ha anunciat aquest dimecres un increment mitjà de les sancions d'un 55% a mitjans d'agost, a partir dels dies 9 o 10, segons ha detallat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.

Amb aquest enduriment, la sanció per orinar al carrer passarà de 200 a 300 euros i fer pintades a edificis passarà de 300 a 500 euros, o fins a 600 si són edificis patrimonials, per citar alguns exemples. Per beure al carrer es podria aplicar la sanció més alta ja existent, que són 600 euros de multa en alguns casos.

Batlle ha advertit que seran "molt exigents" amb la ciutadania. S'incrementaran les multes aplicant la banda mitjana-alta que es pot aplicar ara com ara als comportaments que causen "més impacte", ha explicat el responsable municipal de seguretat.

El catàleg de sancions es modificarà més endavant, ja que cal modificar l'ordenança de civisme per formalitzar-ho, i aquesta ha de ser aprovada per plenari. Això no obstant, el tinent d'alcaldia ha advertit que les sancions es poden incrementar ja quan es posin les multes.

El tinent d'alcaldia d'Albert Batlle en roda de premsa. — Blanca Blay / ACN

La Guàrdia Urbana ja està donant indicacions als agents sobre aquest canvi perquè ho tinguin present. I és que una de les altres mesures és l'augment de la presència al carrer amb 107 agents més diaris aquest estiu per garantir la convivència i l'endreça de la ciutat. No es tracta de nous agents, sinó agents en serveis extraordinaris, és a dir, fent hores extres.

Pla Endreça

L'increment de les sancions i la reforça de la presència de la Guàrdia Urbana s'emmarquen en els esforços de l'Ajuntament de Barcelona per millorar les percepcions sobre neteja i inseguretat a la ciutat. És tracta de l'objectiu del Pla Endreça, que pretén l'"excel·lència de l'espai públic" a través del manteniment, una de les prioritats del mandat, la convivència i l'autoritat.

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet, insisteix que cal "repensar" els recursos ja existents i reorientar-los, ja que no augmentaran. El consistori apel·la també a la corresponsabilitat de la ciutadania. A partir d'aquest dijous s'inicia una campanya de comunicació del pla, que s'allargarà fins al 15 de setembre.

"La percepció ciutadana ens indica que podem fer-ho millor, i per això necessitem anar per feina", ha dit Bonet. La responsable ha admès en aquest sentit que els resultats són "insatisfactoris" tenint en compte la quantitat de recursos que el consistori dedica a la neteja i el manteniment de la ciutat.