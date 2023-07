Barcelona prorroga un any més la limitació dels grups turístics a 20 persones a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el procés per prorrogar un any més el decret de limitació de grups turístics a Ciutat Vella, un dels districtes de Barcelona més tensionats pel turisme de masse. La regulació va entrar en vigor el març passat, encara sota el mandat d'Ada Colau, i estableix que els grups no poden superar les 20 persones (inicialment, s'havia establert un màxim de 15 persones i el guia).

El nou equip municipal, encapçalat per Jaume Collboni, també manté la prohibició que els guies puguin utilitzar megàfons -per tal de minimitzar l'impacte acústic- i els nivells d'aforament màxim en una dotzena de punts de Ciutat Vella. Per exemple, a la plaça de Sant Jaume o a la plaça Reial no hi poden coincidir més de vuit grups de turistes, i a la de Sant Felip Neri el màxim són dos.

La regulació estarà en vigor fins a l'1 de setembre del 2024

La regulació havia d'estar en vigor fins a l'1 de setembre d'enguany, però el nou alcalde socialista ha decidit allargar les mesures un any més, és a dir, fins a l'1 de setembre del 2024. L'objectiu de les limitacions és mantenir l'equilibri entre l'activitat econòmica del districte i la vida dels veïns que pateixen les conseqüències d'un turisme salvatge.

El nou text no introdueix canvis respecte al que va aprovar amb l'equip municipal anterior. Per tant, es mantenen les sancions als grups de més de 20 persones i es fixa que els grups no es poden aturar pels carrers de Ciutat Vella, a excepció dels llocs assenyalats. Les multes per incompliment són de 1.500 euros, arribant a imports de 3.000 euros per reincidència.



La normativa seguirà establint aforaments limitats de grups en determinats espais, com un màxim de 8 grups simultanis a la plaça Reial i la de Sant Jaume; 5 grups a la plaça del Rei; 3 grups al Fossar de les Moreres, el passeig del Born, Santa Maria del Mar i plaça del Pi; 2 grups a les places de Sant Felip Neri, Isidre Nonell i Manuel Ribé; i un grup a la plaça Barceloneta i el Palau de la Música.

Un 4,3% d'incompliments

Des que es va posar en marxa la normativa, parelles d'agents cívics recorren els carrers del districte per informar en primera instància els guies sobre el contingut del decret, i en segona instància, informar a la Guàrdia Urbana si hi ha hagut incompliments.

Un 4,3% dels grups analitzats han infringit la normativa

Durant aquests mesos de control, s'ha detectat un alt índex de compliment de la normativa. Els agents han pogut visualitzar l'activitat de més de 3.200 grups turístics als principals punts. La mitjana de persones per grup ha estat de 13. Tot i així, els agents cívics han anotat l'incompliment de 141 grups, que superaven les 20 persones (una mitjana de 26). Un 4,3% dels grups analitzats, doncs, infringien la norma.

Els espais on es detecten un major nombre de grups són la plaça del Rei i la plaça Sant Jaume. Per contra, l'espai on s'han detectat un major nombre d'incompliments quant a l'aforament és la plaça Sant Felip Neri, precisament una de les zones més tensionades per turistes i amb més queixes per part dels veïns. També la façana de Santa Maria del Mar.