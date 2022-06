Barcelona regula el turisme: grups d'un màxim de 15 persones i sentit únic de circulació als punts més tensionats

L’Ajuntament de Barcelona ha subscrit un acord de bones pràctiques amb les dues associacions de guies turístics habilitades i acreditades per la Generalitat, AGUICAT i APIT, per regular el turisme massiu a la ciutat. El document defineix els principis d’actuació en l’exercici de la seva activitat, per respectar "l’equilibri en la convivència a la ciutat" així com "minimitzar eventuals molèsties a la vida quotidiana a l’espai públic".

Entre d'altres qüestions, la declaració preveu limitar la mida dels grups a menys de 30 persones al conjunt de la ciutat, utilitzar sistemes de radioguia o planificar itineraris que minimitzin les molèsties a la vida quotidiana de la ciutat. El consistori també creu que les directrius ajudaran a remarcar la professionalitat i qualitat dels guies que segueixin les pautes fixades.

Les limitacions seran més intenses a les zones amb més pressió turística de Ciutat Vella

Les restriccions seran més intenses als punts més tensionats del centre de la ciutat. Així a Ciutat Vella -Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la Barceloneta –, s'estableix una limitació de 15 persones com el nombre màxim que pot integrar un grup amb guiatge turístic, l’ús obligatori de radioguies per a grups, o l’establiment d’un sentit únic de circulació en 24 carrers i places.



En altres punts es fixarà un aforament màxim per poder fer explicacions in situ, les quals hauran de ser breus en dies de molta afluència de grups. Es farà, per exemple, en localitzacions com la plaça Sant Jaume, el Fossar de les Moreres, la plaça Felip Neri, la façana del Palau de la Música o la plaça Lluís Millet. Per tal de facilitar la circulació d’altres persones, caldrà deixar lliure un mínim del 50% de l’amplada del carrer, en els trams amb sentit de circulació marcat. A més, els grups circularan per la dreta i dues persones o d’una persona darrera l’altra en fila.

La declaració revisa un primer acord que es va signar el 2017 amb la finalitat de fomentar i potenciar l’establiment d’unes bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona, posant en valor la competitivitat i professionalitat de les guies de turisme oficials davant d’altres formes que no assegurin uns estàndards mínims de qualitat.



Tot i això, neix amb la voluntat de sumar adhesions d’altres agents del sector com els operadors que organitzen visites guiades, les agències de viatges, empreses de transportistes, companyies navilieres de creuers o escoles. El regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ha insistit que cal "aïllar" el conjunt d’entitats i persones que operen "al marge de les bones pràctiques" dels que realitzen una feina "ben establerta".

D’altra banda ha admès que es tracta d’un escenari "complex", ja que el marc legal estableix que els guies que treballen dins d’un equipament han de ser titulats, cosa que no passa amb aquells professionals que treballen a l’espai públic. "Cal buscar solucions que ens permetin arribar a un marc normatiu i treballar en un sistema de regulació", ha subratllat, "l’acord és especialment valuós perquè ens permet sobreposar-nos a una realitat legal".



"Ens preocupen els grups de 40 o 50 persones, amb explicacions de dubtosa qualitat, que no respecten carrers ni places, espais que no poden estar altament massificats", ha lamentat el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. Per això, ha defensat que és un primer pas trobar una forma "d’apartar" als que no ho fan bé a favor "d’una visita de qualitat".

Grups reduïts, radioguies i desplaçaments revisats

Al conjunt de la ciutat, s’apunta la confecció de grups turístics d’una mida inferior a 30 persones i l’adaptació de la seva grandària als espais que es visiten. També marca la utilització de sistemes de radioguia, i el compromís de no utilitzar megàfons per tal de reduir el soroll i la contaminació acústica. D’altra banda, s’apunten criteris per garantir desplaçaments segurs i accessibles dels grups, com la tria adequada dels punts d’inici, d’aturades i de finalització, la previsió d’itineraris de circulació dels grups i àrees de descans