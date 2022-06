Bloquegen un bus turístic al monument a Colom com a protesta pel retorn del turisme massiu

L'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) ha convocat aquest diumenge una concentració a les Drassanes en protesta pel retorn del turisme massiu a Barcelona. Com a mesura simbòlica, els manifestants han bloquejat durant mitja hora un bus turístic de la línia vermella a l'altura del monument a Colom i han desplegat pancartes amb el lema "Menys turisme, més vida" i "Stop aBús Turístic".

L'organització retreu al consistori que la pandèmia no ha fet replantejar realment el model de turisme a la ciutat. "Constatem que totes les promeses de diversificació de l'economia fetes durant la pandèmia han quedat finalment en paper mullat", ha criticat Daniel Pardo, membre de l'ABDT.

"Només era una estratègia per guanyar temps i reforçar el sector turístic. De fet, estem allà mateix i com sempre", ha continuat Pardo en declaracions a l'ACN. El membre de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic considera que el retorn del turisme massiu és "innegable" des de fa setmanes a la capital catalana, com ho són també tots els seus impactes socials i ambientals. "Expulsió del veïnat, contaminació de l'aire, massificació de carrers i places, desaparició del comerç de proximitat i concentració laboral en un sector especialment explotador i precaritzador", ha enumerat Pardo, que també denuncia "l'aposta descarada" de la promoció turística amb fons públics.

"Tenim uns lobbies turístics més envalentits que mai. I uns barris de Barcelona que no només estan igual que fa tres anys, sinó que encara poden empitjorar", ha apuntat el membre de l'ABDT. "La d'avui és la primera acció simbòlica però, si no hi ha resposta, sortirem amb més força. La situació és insostenible", ha conclòs Pardo.