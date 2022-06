Barcelona reactiva el pla de xoc contra els pisos turístics il·legals i en detecta 360 en una primera inspecció

Barcelona ha reactivat el pla de xoc contra els apartaments turístics il·legals. Segons ha anunciat aquest divendres l'alcaldessa Ada Colau, el consistori ha detectat que amb el retorn del turisme postpandèmia torna a haver-hi pràctiques irregulars. Davant d'això, ja s'ha fet una primera inspecció i s'han rastrejat més de 21.000 anuncis en diverses plataformes digitals, entre els quals s'han detectat uns 360 pisos il·legals, sobretot a la plataforma Airbnb. Ara, es procedirà a demanar a les plataformes la retirada dels anuncis d'aquests pisos i s'iniciarà l'expedient, que pot acabar amb sancions d'entre 3.000 i 60.000 euros.



La reactivació del pla permet posar a treballar un equip de més de 70 persones, entre les quals 25 visualitzadors a peu de carrer, per evitar que l’activitat il·legal torni.

Colau ha fet referència a l'activitat turística en el marc d'una roda de premsa conjunta amb l'alcaldessa d'Amsterdam, Femke Halsema, amb qui ha explicat que comparteixen reptes com el turisme massiu a les respectives ciutats.



De fet, Colau ha avançat que Barcelona i Amsterdam, però també altres ciutats com Londres i París, preveuen demanar a la UE una regulació europea que protegeixi les grans ciutats i eviti processos d'especulació "descontrolada". "És un problema compartit i un bon projecte europeu ha de garantir també el dret a l'habitatge", ha afirmat.

La petició, però, no es traslladarà fins passat l'estiu. L'alcaldessa d'Amsterdam ha celebrat la trobada amb Colau i espera poder seguir treballant juntes perquè les institucions europees trobin solucions. "Estaré encantada de seguir el seu camí", ha dit sobre Colau.



En paral·lel, la batllessa de Barcelona ha afegit que també cal treballar amb la Generalitat i l'Estat i ha lamentat no haver rebut cap ajuda per part del Govern per fer cap inspecció o control.

Totes dues han remarcat durant la roda de premsa els punts en comú que tenen, com ara ser les primeres dones a l'alcaldia, tant a Barcelona com a Amsterdam, però també l'estima per les ciutats que governen i la necessitat que creuen que hi ha de regular certes activitats, com la turística. "Sempre hem dit que l'activitat és positiva, però ha de ser equilibrada i sostenible", ha apuntat Colau.



En aquest context, han parlat d'aspectes com el debat sobre els vols 'low cost', la necessitat de millorar les connexions en tren i també limitar creuers i regular allotjaments turístics.

Sobre aquest darrer punt Colau ha destacat que Barcelona va ser "pionera" amb la regulació del 2016, que ha permès tancar "milers" d'allotjaments turístics il·legals. Amb tot, ha reconegut que el problema no està resolt perquè s'ha detectat la reactivació de males pràctiques. Per això, ha justificat l'alcaldessa, s'ha recuperat el pla de xoc previ a la pandèmia.



Per la seva banda, Femke Halsema ha compartit com la vida turística també ha tornat a la capital dels Països Baixos i amb ell l'emergència de fer front al turisme massiu, que es concentra sobretot en alguns punts d'Amsterdam. "Volem protegir la ciutat i estem molt interessats en les polítiques de Barcelona i combatre pisos il·legals", ha conclòs.