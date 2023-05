Stop Creuers exigeix la "reducció radical" del turisme creuerístic en una protesta a Barcelona

Desenes de persones s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona per denunciar l'impacte ambiental "inassumible" dels creuers. La protesta, encapçalada per Stop Creuers Catalunya, ha començat a les dotze del migdia a tocar del Port de Barcelona i ha acabat a la plaça Sant Jaume a quarts de dues.

Els manifestants, alguns provinents de Tarragona, on també hi ha mobilització per reduir aquesta indústria, han exigit una "reducció radical" dels creuers fins que "tendeixi a zero". Així mateix, han carregat contra la pretesa sostenibilitat de la indústria que ven "falses solucions tecnològiques" com el gas natural liquat, l'electricitat o l'hidrogen verd, que veuen com a estratègies de "rentat de cara".

Plataformes com Stop Creuers Tarragona o Ecologistes en Acció a Catalunya també hi han assistit, rebutjant les ampliacions del Port de Barcelona i Tarragona i assegurant que "els creuers són el mitjà de transport amb una petjada de carboni més elevada per persona i quilòmetre".

Una lluita contra la massificació i la destrucció ambiental

Stop Creuers Catalunya ja es va reunir el passat 15 d'abril amb diferents entitats anticreuers de València, Mallorca, Venècia i Marsella per consensuar un manifest per denunciar el gran impacte ambiental i les solucions tecnològiques ineficients del turisme creuerístic.

Daniel Pardo, membre de Stop Creuers Catalunya, ja va apuntar llavors que la indústria creuerística comporta "massificació de l'espai públic, transformació de les ciutats en escenaris turístics, col·lapse dels sistemes de transport públic, desaparició del comerç local i pèrdua de la identitat del teixit social".