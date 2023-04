Mobilització contra els creuers el 7 de maig a Barcelona i Tarragona

La plataforma Stop Creuers Catalunya ha anunciat dues grans mobilitzacions el proper diumenge 7 de maig a Barcelona i Tarragona contra l'activitat creuerística. L'entitat s'ha reunit aquest dissabte amb diferents organitzacions anticreuers de la Mediterrània (de València, Mallorca, Venècia i Marsella) per consensuar un manifest per denunciar els "impactes ambientals inassumibles" i les "falses solucions tecnològiques" del turisme de creuers. "És el transport més contaminant per persona i quilòmetre, i utilitza els combustibles més perjudicials", ha assenyalat Daniel Pardo, membre de Stop Creuers, que reclama la "reducció radical" de l'activitat dels creuers a la Mediterrània. "Cal tendir a la desaparició", ha apuntat Pardo.

"Els GNL, l'electrificació, l'hidrogen verd o l'ús de 'scrubbers' són simples estratègies de 'greenwashing'", ha etzibat el membre de Stop Creuers Catalunya, que ha enumerat tots els punts negatius que representa el turisme de creuers. "Massificació de l'espai públic, transformació de les ciutats en escenaris turístics, col·lapse dels sistemes de transport públic, desaparició del comerç local i pèrdua de la identitat del teixit social", ha detallat Pardo, que igualment ha denunciat "l'espiral de creixement insaciable" d'una indústria que es veu "privilegiada" amb la construcció de ports i infraestructures gràcies al finançament públic.

Tres creuers atracats al Port de Barcelona. — Lluís Sibils / ACN

"Unes multinacionals navilieres que usen banderes de conveniència, tenen règims laborals abusius, pitjors salaris, mínims controls tècnics dels vaixells i regulacions ambientals laxes"

"Unes multinacionals navilieres que usen banderes de conveniència, tenen règims laborals abusius, pitjors salaris, mínims controls tècnics dels vaixells i regulacions ambientals laxes", ha criticat Stop Creuers Catalunya en el manifest on s'hi han sumat diferents organitzacions anticreuers com 'No Grandi Navi Venezia', 'Stop Crossiers Marseille', 'Plataforma contra els mega creuers Mallorca' o la 'Comissió ciutat port València'. "En el cas de València ja tenim un any complet de dades i sabem que el port és el responsable del 40% de les emissions contaminants a la ciutat", ha revelat Pau Monasterio, representant de la Comissió a la capital del Túria.

'Zona de baixes emissions' a la Mediterrània

"Cal impulsar l'entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d'emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània, sense 'scrubber'"

"És una xifra molt més elevada del que ens pensàvem inicialment", ha afirmat Monasterio. De fet, les entitats anticreuers recriminen "l'opacitat" de les administracions, exigeixen "l'aturada immediata" de les ampliacions portuàries destinades al sector dels creuers i aposten per la creació d'una mena de 'zona de baixes emissions' per als creuers a tota la Mediterrània. "Cal impulsar l'entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d'emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània, sense 'scrubber'", han apuntat les organitzacions anti creuers. "L'auge del turisme de creuers coincideix amb una crisi múltiple: climàtica, energètica, de recursos i de biodiversitat", han recordat les entitats.



"No podem aïllar aquestes crisis del model econòmic que possibilita, legitima i propugna el turisme de creuers", han conclòs.