La satisfacció de viure a Barcelona es manté en un notable amb un 7,2 de nota

La satisfacció de viure a Barcelona es manté un any més en un notable, amb una nota mitjana de 7,2. Segons l'Enquesta de Serveis Municipals, la ciutadania aprova la gestió municipal amb un 5,7, una nota que es manté constant els darrers anys. L'enquesta és la mostra demoscòpica més àmplia i amb més antiguitat que es fa a la ciutat.

L'Ajuntament és l'administració millor valorada de les tres de la ciutat. La Generalitat de Catalunya està valorada amb un 5,6 per la ciutadania, mentre que puntuen amb un 5,1 la del Govern espanyol. Un 43% també creu que l'Ajuntament administra bé o molt bé els recursos econòmics.

L'enquesta consisteix en l'entrevista domiciliària a més de 6.000 barcelonins i barcelonines per conèixer la seva opinió sobre la ciutat, la gestió municipal i l'avaluació dels diferents serveis del consistori. Les entrevistes es van fer entre el 19 de gener i el 17 d'abril.

Els problemes econòmics continuen sent els que més afecten personalment a la ciutadania, però la inseguretat (22,7%), la neteja (13,2%) i l'accés a l'habitatge (9,6%) se situen com els tres principals problemes de Barcelona. Pel que fa a les expectatives de futur, l'optimisme es manté majoritari: el 57,4% creu que la ciutat millorarà i el 25,7% que empitjorarà. Es detecta, enguany, una disminució dels pessimistes, detalla la nota de l'Ajuntament.

La ciutadania també fa una bona valoració en conjunt dels vint-i-sis serveis municipals. Bombers i biblioteques públiques continuen sent els serveis més ben valorats, amb un 8 i 7,8 respectivament, mentre suspenen la circulació i l'aparcament, amb un 4,9 i un 3,9, respectivament.

El 30% de les persones entrevistades consideren que la ciutat ha millorat, la qual cosa suposa gairebé deu punts més que fa sis mesos, mentre que el 58% entrevistats consideren que Barcelona ha empitjorat el darrer any. Pel que fa a l'estat actual de l'economia, prop del 40% dels enquestats considera que és bo, davant un 42% que el valora negativament, amb una tendència positiva si es compara amb ara fa un any.

D'entre els candidats en les darreres eleccions municipals, Xavier Trias obté la millor nota amb un 5,3, seguit d'Ernest Maragall amb un 5,1. A continuació se situa Jaume Collboni, amb un 4,6 i Ada Colau amb un 4,5. Segueixen Daniel Sirera amb un 2,9, i Gonzalo del Oro-Pulido, que és el líder pitjor valorat amb un 1,4.

44% de ciutadans volien Trias alcalde

El Baròmetre postelectoral mostra un augment de l'optimisme respecte a la ciutat. En aquest cas. El treball de camp es va fer just després de les eleccions i abans de l'elecció del nou alcalde, del 30 de maig al 8 de juny, a través de 800 entrevistes telefòniques a barcelonines i barcelonins amb dret a vot a les municipals.

El 45% dels entrevistats es mostren satisfets dels resultats electorals i el 41% insatisfets. Sobre qui pensaven que havia de ser l'alcalde o alcaldessa de Barcelona tenint en compte el resultat de les eleccions, el 44% creia que Xavier Trias, el 18,3% Jaume Collboni i el 12,7% Ada Colau.

La majoria de les persones entrevistades (25,5%) no sabien quin govern municipal preferien. Optaven per un govern en solitari de Trias per Barcelona el 14,7% dels entrevistats, mentre un 13,4% volien un govern de coalició dels partits d'esquerres (PSC, Barcelona en Comú i ERC). Un 7% volien un govern de PSC i Barcelona en Comú i un 6,5% un govern de Trias per Barcelona amb ERC.