Colau vol seguir centrant-se en política municipal i insisteix en un acord amb el PSC i ERC 

Gairebé una setmana després que els Comuns sumessin els seus vots amb els del PSC i el PP per investir Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, Ada Colau ha parlat per primera vegada sobre l'operació per desbancar Trias i sobre el seu futur a la política. Ho ha fet en una entrevista a Els Matins de TV3, on ha insitit en la seva intenció de formar un govern progressista a la capital catalana amb els socialistes i ERC. "Un PSC en minoria, amb 10 regidors s'haurà d'obrir als pactes", ha dit.

També ha assegurat que ara es vol centrar en la política municipal i defensar la seva obra de govern, sigui des de dins o fora de l'Executiu municipal. No obstant, no tanca la porta a deixar el càrrec més endavant. "Si d'aquí a uns mesos resulta que, per determinats motius, realment es dona per tancat i no hi ha cap possibilitat, em plantejaré que faig jo amb la meva vida", ha dit. Tampoc té intenció de continuar la seva carrera política a Madrid.

"Amb la pinça al nas"

Dissabte passat, tot apuntava que Xavier Trias seria, de nou, alcalde de Barcelona, amb els vots d'ERC. Però un gir d'última hora dels Comuns, que van votar al candidat del PSC, juntament amb el PP de Daniel Sirera, van donar l'alcaldia a Jaume Collboni. Un moviment que Colau ha dit que va fer "amb la pinça al nas" i "sense cap mena d'entusiasme".

"Sé què va fer l'antiga Convergència quan va governar a Barcelona, com polítiques neoliberals o desinversió en escoles"

"Era l'escenari més dolent", ha apuntat, després d'insistir que va intentar fins al final, però sense èxit, un pacte amb el PSC i ERC. "Entre Collboni i Maragall no flueix la química", ha assegurat. Va ser aleshores quan van fer un "càlcul racional" i van triar l'opció que els permetés tenir "més incidència" en el govern municipal i que mantingués viva l'opció d'un "govern d'esquerres" -format per ERC, BComú i PSC- després de les eleccions generals.

L'exalcaldessa també ha demanat que aquest tripartit d'esquerres es repliqui a la Diputació de Barcelona, on segueixen les negociacions per formar Govern. Ni Junts ni els socialistes descarten reeditar el pacte que va situar Núria Marín com a cap de la institució.

Colau considera que tot i que Collboni no serà "tant ambiciós" com els Comuns en la transformació urbana de la ciutat i altres projectes socials, Trias ho hauria volgut "desmuntar" tot. "Sé què va fer l'antiga Convergència quan va governar a Barcelona, com polítiques neoliberals o desinversió en escoles", ha dit.

Nega cap trucada de Madrid

Preguntada per les declaracions públiques de Jordi Martí, número 2 de la seva llista, 48 hores abans de la investidura negant una possible triangulació amb el PP per fer alcalde Collboni, Colau ha dit que fins a l'últim moment volien tancar la porta a "qualsevol escenari que no fos un pacte d'esquerres".

També ha assegurat que no va rebre cap trucada des de Madrid, ni tant sols de Yolanda Díaz, de Sumar, que només li va escriure per donar-li ànims. De fet, diu que el PP es va posar "nerviós" quan va saber que els Comuns votarien a favor de Collboni. També ha negat que hi hagués una "operació d'Estat" fa quatre anys quan Manuel Valls va votar a favor seu.