Seguretat, neteja i civisme, Collboni fixa les prioritats inicials al capdavant de l'alcaldia de Barcelona

Jaume Collboni va accedir a l'alcaldia de Barcelona sinó a l'últim minut sí que es pot dir que a última hora i per sorpresa. Quan semblaven descartades les seves possibilitats i la majoria donava per fet que Xavier Trias tornaria a estar al capdavant de la capital catalana, Barcelona en Comú va anunciar una hora abans del ple d'investidura els seus vots al candidat del PSC. Tot i que insuficients, la decisió d'última hora d'Ada Colau i els seus obria la via Collboni i els vots del PP van acabar decantant la balança.

Però que accedís a l'alcaldia in extremis i, de moment, amb un equip mínim de Govern municipal conformat només pels 10 regidors socialistes, no vol dir que Jaume Collboni no estigui desenvolupant una activitat frenètica en només tres setmanes que porta al càrrec. I sobretot prenent les primeres decisions en clau de fixar clarament les prioritats inicials del nou Govern de Barcelona. "Té les idees molt clares i molta experiència –Collboni va passar quatre anys a l'oposició amb Trias com a alcalde i ha governat amb Ada Colau la major part dels últims vuit anys-, i sap molt bé que vol fer amb la ciutat" assegura una de les col·laboradores.

En una ciutat com Barcelona hi ha un ingent nombre de carpetes per resoldre, però segons aquestes primeres decisions es poden enumerar amb els dits d'una mà les primeres prioritats fixades per Collboni al capdavant de l'alcaldia: Seguretat, neteja, civisme, millores en els barris més desafavorits i projecció internacional de la ciutat. Segurament, alguns dels temes que més han incidit en el debat públic del darrer mandat i que han comportat la pèrdua de l'alcaldia a Ada Colau. I encara que no sempre les dades corroboren les crítiques d'inseguretat, brutícia o precarietat s'han imposat determinades percepcions negatives que Collboni vol esborrar com més aviat millor amb decisions contundents.

Agents de la Guàrdia Urbana conversen amb comerciants afectats per les destrosses dels actes vandàlics propers a la plaça Espanya. — Blanca Blay / ACN

Pla Estratègic de Seguretat al conflictiu Ciutat Vella

La seguretat ja era una àrea controlada pel PSC a l'últim Govern de coalició presidit per Ada Colau. I Albert Batlle es mantindrà al capdavant d'aquesta sensible responsabilitat que inclou ara Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior. Se li donarà més pes polític i Batlle ha estat nomenat tercer tinent d'Alcaldia. Batlle també tindrà vinculat la figura del comissionat del Pacte per Ciutat Vella, liderat per Ivan Pera. Aquest cèntric districte ha donat els principals mals de cap en matèria de seguretat amb la proliferació de narcopisos.

Collboni ha encarregat un Pla Estratègic de Seguretat i Convivència per a Ciutat Vella i preveu augmentar la presència policial a la via pública al conjunt de la ciutat. A més, planteja la necessitat de millorar la coordinació entre cossos policials i també entre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona gràcies al nou Centre de Coordinació Operativa d'Emergències, un nou equipament que "modernitza l'estructura de seguretat i atenció a les emergències, amb la mirada posada en una dimensió metropolitana", segons fonts del Govern municipal.

"No oblidem mai que les millors polítiques de seguretat són, sobretot polítiques socials: protegir i garantir les oportunitats individuals són la millor prevenció"

Collboni és conscient de la importància de l'actuació de la Guàrdia Urbana i del difícil equilibri entre donar garanties de seguretat i una imatge amable del cos policial i insta els més de 3.000 agents: "no oblidem mai que les millors polítiques de seguretat són, sobretot polítiques socials: protegir i garantir les oportunitats individuals són la millor prevenció. Heu d'estar al costat de la gent. Han de saber que ens tenen a prop per oferir ajuda i solucions".

Terrasses a la Rambla de Barcelona. ALEIX FREIXAS.

Modificació de l'ordenança de civisme, més mà dura

"Endreçar la ciutat també vol dir garantir el civisme, la convivència és una qüestió complexa, però la recepta és clara: fer complir les normes"

Al costat de la seguretat, també el mandat de Colau ha viscut un debat intens per la suposada proliferació d'actituds incíviques i molestes als carrers de Barcelona. Cert o no, Collboni ja ha encarregat una revisió de l'Ordenança de Convivència de la ciutat per adaptar-la a les noves conductes existents i revisió de la seva capacitat sancionadora, amb la intenció de tenir més mà dura amb aquestes conductes. "Endreçar la ciutat també vol dir garantir el civisme, la convivència és una qüestió complexa, però la recepta és clara: fer complir les normes" assegura l'alcalde.

En l'àmbit del civisme té un paper destacat fer front a les conseqüències de l'oci nocturn que en determinades zones, especialment aquelles amb gran proliferació de bars i terrasses a l'aire lliure, generen molts problemes de soroll i convivència amb els veïns. Per fer front a aquest tema s'ha decidit crear una nova patrulla nocturna de la Guàrdia Urbana que "s'encarregarà de garantir el respecte a les normes de convivència, especialment el respecte al descans dels veïns", sobretot a partir de l'hora de tancament de les terrasses de la restauració. Aquesta actuació se centrarà en dos punts molt conflictius: el carrer d'Enric Granados, on a més es farà una actuació d'impacte de neteja un cop tanquin els establiments, i també al nou eix verd del carrer Consell de Cent.

A més, l'Ajuntament iniciarà una campanya d'inspecció periòdica que posa el focus a les Zones de Saturació de Terrasses i als nous eixos verds -carrers de vianants pavimentats- de la ciutat. I una altra de sensibilització contra el consum d'alcohol a la via pública i per a la reducció del soroll de l'oci nocturn.

Treballadors del servei de neteja al barri del Poblenou de Barcelona. — Eli Don / ACN

Reforç als equips de neteja de la ciutat

La sensació que Barcelona està bruta també ha estat una de les idees força dels detractors d'Ada Colau. L'exalcaldessa va acabar admetent el problema i va justificar la situació pel canvi d'empresa responsable de la neteja i la recollida d'escombraries a la ciutat. Ara, la tinenta d'Alcaldia de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha donat per finalitzada la fase de desplegament de les noves empreses. Però també assegura que el nou Govern municipal triplicarà els recursos destinats a la inspecció de neteja. "Ara ja estem a la fase de consolidació del servei i l'incompliment de les obligacions tindrà una traducció necessàriament en termes de sancions, no pot ser d'una altra manera", ha apuntat Bonet. Aquestes sancions van des dels 400 euros a la franja de 5 incompliments mensuals, fins als 2.400 euros a partir de 16 incompliments mensuals.

"La neteja és un dels aspectes més sensibles i sabem que la percepció de la ciutadania ha posat l'alerta que cal tenir-ne cura"

Bonet explica que durant la fase d'implementació hi ha més flexibilitat perquè encara no han arribat tots els recursos. El consistori passarà de fer 600 inspeccions setmanals a 1.800. Però afirma que "la nostra obligació és donar compliment a un contracte que té molts anys per endavant i que necessitem que sigui fidel a la voluntat que hi ha al darrere: millorar la neteja de la ciutat". En aquest sentit, la tinent d'alcaldia insisteix que la prioritat del consistori d'aquests primers mesos és "endreçar" la ciutat. "La neteja és un dels aspectes més sensibles i sabem que la percepció de la ciutadania ha posat l'alerta que cal tenir-ne cura", assegura Bonet.

El nou Govern municipal preveu augmentar el pressupost dels 1,2 milions d'euros anuals actuals fins als 2,2 milions. Es farà un salt qualitatiu tecnològic per poder automatitzar molts processos i així poder tenir una gestió d'incidències pràcticament en temps real i per tant poder detectar qualsevol disfunció en la prestació del servei. Un centenar de persones treballaran en tasques d'inspecció a tots els torns.

Se seguiran especialment aquells incompliments que tenen una afectació directa en l'estat de l'espai públic com poden ser "els canvis de servei no informats, la modificació del nombre de persones de cada equip o la presència de contenidors plens o desbordats", per exemple.

A més, les brigades de barri orientaran a partir d'ara la seva activitat a atendre avisos i peticions de neteja que faci la ciutadania. D'aquesta manera es podran detectar i solucionar molt ràpidament desajustos que es puguin produir fruit de diferents casuístiques. En total, aquest servei es reforça amb 9 equips, 18 persones, que se sumen a les 50 que conformen el servei.

Internacionalització i Pla de Barris

Finalment, la nova estructuració del Govern municipal també dóna pistes de les prioritats que té al cap el nou acalde de Barcelona. La direcció política i executiva del nou Govern de Barcelona, que s'enforteix amb vuit comissionats i comissionades -dues més que al mandat de Colau-, s'estructura en quatre grans àrees liderades per les quatre tinences d'Alcaldia. Però és especialment significatiu que el Pla de Barris, destinat a recuperar un pla ambiciós de millores i rehabilitació de les zones més degradades de la capital catalana, l'àrea d'esports i les polítiques de relacions internacionals i promoció de la ciutat passen a dependre directament de l'Alcaldia, a fi de "donar rellevància i prioritat a aquests assumptes", segons admet el mateix Collboni. Aquests tres àmbits que dirigirà directament el nou alcalde estaran liderats respectivament per Lluís Rabell, David Escudé i Pau Solanilla.