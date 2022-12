La inseguretat, la neteja i l'accés a l'habitatge es mantenen com a principals preocupacions dels barcelonins

El Baròmetre municipal de Barcelona manté la inseguretat, la neteja, l'accés a l'habitatge i la gestió política local com les principals preocupacions dels residents de la ciutat, seguint la tendència de les dues anteriors edicions de l'estudi, publicades al desembre del 2021 i al juny d'enguany. Com que resta menys de mig any per a la celebració de les eleccions municipals -fixades per al 28 de maig del 2023-, en aquesta ocasió l'enquesta no ofereix ni la intenció de vots dels diferents partits ni la valoració dels líders polítics. El Baròmetre sí que mostra com la preocupació per la situació econòmica va a més i com més de la meitat dels barcelonins suspenen la gestió municipal.

Sobre les preocupacions, la inseguretat és citada com el problema més greu que té la ciutat pel 24,8% dels enquestats, 2,8 punts més que en el baròmetre del juny. Des del desembre del 2018 apareix al capdavant de les preocupacions dels barcelonins, malgrat que les estadístiques del Ministeri de l'Interior mostren com els darrers mesos els delictes han caigut a la ciutat. La neteja, amb el 15,8% de les respostes, apareix com a segon principal problema de la capital catalana, i obté el volum més elevat dels darrers set anys. En l'enquesta del juny, per exemple, es quedava en l'11,5% i en la de fa un any en l'11,8%, per tant, la percepció ciutadana és que la problemàtica s'agreuja.

L'accés a l'habitatge apareix al tercer lloc, amb el 7,6% de les respostes, lleugerament per damunt de fa mig any, un fet lògic si es té en compte l'encariment del preu dels pisos -tant de compra com de lloguer- que s'ha viscut els darrers mesos. Finalment, la gestió política municipal, amb el 6,6%, tanca les quatre principals problemàtiques que té la ciutat segons els enquestats. Just per sota, els ciutadans també citen qüestions com la gestió i organització del trànsit (4,6%), l'atur i les condicions de treball (4,3%), els problemes econòmics (3,4%), aspectes polítics (3,1%) i la contaminació i el medi ambient (3,0%). El turisme, que en el passat mandat es va convertir en un dels principals problemes de la ciutat, ara tot just és citat en el 2,9% de les respostes.

Empitjora la valoració de la gestió municipal

La valoració de la gestió municipal és la pitjor dels últims set anys, ja que el 50,4% dels enquestats la consideren molt dolenta o dolenta, un volum 3,3 punts superior a la de l'anterior treball i fins i tot per sobre del 49,4% de fa un any, fins ara la dada més negativa per al Govern municipal dels dos últims mandats. Així mateix, només el 35,0% dels ciutadans veuen la gestió municipal com a "bona" o "molt bona", clarament per sota del 38,9% de fa mig any i també la pitjor dada per al consistori dels darrers set anys. Cal dir, però, que la valoració dels governs de la Generalitat i de l'Estat són similars. Finalment, sis de cada deu barcelonins estan preocupats per la situació econòmica i el 63,1% consideren que ha empitjorat el darrer any.