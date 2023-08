Collboni elimina l'urbanisme tàctic al carrer Pelai: més aparcaments i menys espai peatonal

Gir en les polítiques d'urbanisme tàctic de Barcelona. El nou executiu de l'alcalde Jaume Collboni ha decidit afegir aparcaments de bicicletes, motocicletes i nous espais per a la càrrega i la descàrrega en l'espai per a vianants del carrer Pelai. Les reformes no modificaran els carrils de circulació, ni tampoc canviaran l'espai peatonal a la vorera.

Aquest dilluns s'han iniciat els treballs per implantar un nou cordó de serveis que se situarà a la banda mar del carrer. La intervenció substitueix així l'actuació que s'havia fet a la calçada, que tenia amb caràcter "provisional", ha recordat Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia, i directora de l'àrea d'Urbanisme.

Els treballs tindran una durada d'una setmana afegint un nou carril de serveis a l'actual. En concret, se sumen 64 places d'aparcament de motocicletes, 72 places de bicicletes, 20 places DUM per a la càrrega i la descàrrega. Els contenidors de neteja també s'incorporaran al mateix cordó de serveis, garantint l'accés de vehicles als carrers del barri i als aparcaments.

El consistori sosté que la creació del nou espai per als serveis dona resposta a les demandes de més places d'estacionament per a bicicletes i motocicletes al centre de la ciutat, i alhora permet millorar les places per efectuar la càrrega i la descàrrega en un dels carrers més comercials. "Ha tingut molt poc ús per part dels vianants, que segueixen passant per la vorera", mentre han aparegut "usos informals diferents del previst", com la càrrega i descàrrega, ha dit la regidora.

Els treballs previstos al carrer Pelai de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Per àmbits concrets, el tram situat entre la plaça Universitat i el carrer Balmes concentrarà les places de càrrega i descàrrega i mantindrà els actuals espais per a contenidors; mentre que entre Balmes i la plaça de Catalunya es configurarà un doble cordó de serveis. En aquest tram les places de càrrega i descàrrega es mantindran a l'espai de la calçada més proper a la circulació i a l'espai a tocar de la vorera s'hi crearan noves places d'aparcament de bicicletes i motocicletes.

També es configurarà un espai específic perquè els usuaris de bicicleta i moto puguin accedir als aparcaments. Discorrerà entre l'espai per la càrrega i la descàrrega i les mateixes places d'aparcament.