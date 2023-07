Les principals afectacions per obres al centre de Barcelona d'aquest estiu

Les obres a Barcelona d'aquest estiu comportaran diverses afectacions importants a la mobilitat diaria dels ciutadans. Gran Via o la plaça Cinc d'Oros són algunes de les zones afectades, així com els carrers de l'Eixample d'Aragó, Mallorca o València. Aquestes actuacions se sumen a les obres de millora de la Línia 4 de metro i l'acceleració del carril bici a Pi i Maragall i l'avinguda Meridiana.



L'Ajuntament ha programat un total de 47 actuacions, que es fan coincidint amb un escenari de menor mobilitat viària, amb poca activitat docent i esportiva. L'enginyer en cap del consistori, Oriol Altisench, ha demanat "paciència" a la ciutadania en l'anunci d'aquestes obres. La inversió municipal que es destina aquest 2023 a les obres d'estiu és de 16,2 milions d'euros.

Entre el 16 de juliol i el 3 de setembre la mobilitat al carrer Aragó es reduirà a dos carrils per a cotxes i motos i un per al bus. El carrer València també patirà una reducció de l'espai de trànsit al tram de Roger de Flor i Nàpols deixant un únic carril per a privats i transport públic, entre el 30 de juliol i s'allargarà fins al 10 de setembre. Mallorca o la Gran Via també es quedaràn amb un únic carril de circulació.

Des d'avui hi ha un tall de servei a tota la línia T4 del tramvia per les obres que s'estan duent a terme per connectar aquesta infraestructura a l'àmbit de Glòries. Les afectacions duraran fins a finals d'agost i se sumaran a la resta de talls de circulació que es produiran durant els mesos d'estiu a diverses vies transversals que creuen la zona d'obres del tramvia a l'avinguda Diagonal.



Els mesos de juliol i agost s'aprofitaran per avançar i acabar l'execució dels nous carrils bici. Està previst que comencin les del carrer Còrsega, entre els carrers Freser i Castillejos, diversos trams centrals del carril bici del carrer Mallorca; el carril bici de la Gran Via, entre carrer Mineria i la plaça Cerdà i el carril bici del passeig Marítim, entre l'avinguda Ramon Trias Fargas i el carrer de Trelawny.



La intervenció més destacada en transport públic consisteix en el tall de l'L4 de metro per renovar 6 quilòmetres de via, al tram central entre Bogatell i Verdaguer. Es tracta d'unes obres que ja s'han iniciat i duraran fins a finals d'agost.

Aquest estiu s'aprofitarà per donar un impuls a les obres de transformació del carrer de Pi i Margall que durant els mesos de juliol i agost s'acceleraran amb l'objectiu de completar la reforma per convertir-lo en una via més amable. Un canvi de fase aquest juliol ha permès obrir el carrer al trànsit que ja queda amb la seva configuració definitiva, amb un carril per sentit a tot el carrer, i s'ha restituït el transport públic a la seva ubicació final.

En aquest període també s'avançarà amb les obres de l'avinguda Meridiana, que implicaran canvis de costat dels treballs al mes d'agost al tram comprès entre el carrer Navas de Tolosa i Espronceda. També ocupacions dels carrils ràpids i tasques d'aglomerat en dates puntuals dels mesos d'agost i de setembre, en el tram entre Espronceda i Felip II.