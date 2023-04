Sanz demana a Collboni que rectifiqui sobre aturar les obres del tramvia i aclareixi que no hi ha cap pacte amb Trias

Les polèmiques declaracions del candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, sobre aturar les obres del tramvia en el proper mandat han provocat la reacció inmediata de la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, que ha reivindicat la connexió del tramvia per la Diagonal com una infraestructura per "fer més fàcil la vida de la gent".

El fins fa uns mesos soci del Govern de Colau s'ha posicionat ara en contra d'executar la segona fase de les obres d'unió del tramvia per la Diagonal en el proper mandat. Ho va dir dijous durant la seva intervenció en un col·loqui al Cercle Eqüestre. "No dic que no sigui una prioritat, però crec que hem de deixar reposar els canvis que s'han fet a l'Eixample", va assegurar el socialista.

"Vull pensar que és un error i no que hi ha un pacte entre Trias i el PSC"

Arran d'aquest posicionament, Sanz ha demanat a Collboni -que va sortir del govern municipal fa uns mesos- que rectifiqui i aclareixi que no hi ha cap pacte amb el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, que ha reiterat en diverses ocasions que si és alcalde, aturarà les obres. "Vull pensar que és un error i no que hi ha un pacte entre Trias i el PSC", ha afirmat Sanz en declaracions als periodistes.

Sanz ha reclamat a Collboni "responsabilitat" i no "jugar amb el transport públic" ni "fer-hi electoralisme" per anar "al Círculo Ecuestre i intentar acontentar un sector que potser està en contra d'aquesta infraestructura". També ha defensat que hi ha una "majoria amplíssima" a favor de la connexió i ha indicat que alcaldes socialistes de l'àrea metropolitana hi han donat suport.

Actualment, s'estan duent a terme els treballs del tramvia que unirà les Glòries amb Verdaguer a través de la Diagonal. Els combois circularan a partir del març de 2024. Un cop acabades aquestes obres, la intenció de l'actual Govern de la ciutat és enllestir la segona fase de la connexió del tramvia fins a Francesc Macià. L'execució d'aquest últim tram, però, dependrà del proper alcalde o alcaldessa de Barcelona.