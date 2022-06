Barcelona guanyarà un nou pulmó verd i d’esbarjo a la Colònia Castells amb les obres que s'inicien aquest dilluns 

L'Ajuntament de Barcelona ja ho té tot a punt per a l’inici de les obres del futur parc de la Colònia Castells, segons han explicat fonts del consistori. El dilluns vinent començaran els treballs d’urbanització de l’àmbit delimitat pels carrers d’Entença, Taquígraf Serra, Equador i Montnegre, a les Corts. Es tracta d’una nova zona verda, de salut i esbarjo que revitalitzarà la zona i l’omplirà d’usos veïnals i que esdevindrà un petit pulmó per al districte. Es fa així un pas molt important cap a la culminació del procés de transformació urbanística de tot l’entorn, engegat fa gairebé 20 anys i que preveu la creació de nous habitatges i equipaments, a més d’aquesta gran àrea verda.

El parc tindrà una superfície total d’uns 9.600 m2. Estarà presidit per una gran plaça central on es podran desenvolupar diverses activitats, i al voltant d’aquesta àgora central hi haurà un camí de formigó que farà de recorregut per als vianants. També hi haurà uns horts urbans comunitaris delimitats per una tanca, una zona de jocs infantils amb paviment de cautxú i un circuit de salut i àrea de gent gran.



Quant al verd, hi haurà uns grans parterres amb més de 180 arbres nous, com ara plataners, lledoners, ginkgos, tabebuies, pereres o xicrandes, i amb plantes arbustives. Aquests parterres infiltraran l’aigua de pluja, de manera que funcionaran com a grans sistemes de drenatge sostenible, i disposaran de zones de descans amb llocs per seure.

També es preveu la col·locació d’elements imprescindibles per al bon ús de l’espai públic: una trentena de cadires banc, jocs infantils de fusta –tobogans, gronxadors, etc.–, jocs esportius i una desena de papereres. Pel que fa a l’enllumenat, hi haurà llums del tipus LED, amb bàculs de diferents alçades segons la seva ubicació.



L'elaboració del projecte va comptar amb un procés participatiu anomenat 'Tria el verd de la Colònia' per tal de recollir les aportacions i les inquietuds dels veïns i veïnes. En el conjunt de sessions van participar unes 200 persones, i un cop conclòs el procés, el Govern municipal va continuar treballant amb el veïnat per millorar alguns aspectes de l’execució de les obres per augmentar la superfície verda i els espais de descans.

Segons el calendari previst, les obres acabaran el febrer de 2023. Les executarà l’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), i el pressupost serà d’uns 3 milions d’euros.

Vista de la planta de la superfície que ocuparà el nou parc. — Ajuntament de Barcelona

Preservació de la memòria històrica de l’antiga colònia

Una de les actuacions importants que es faran en el marc del projecte de transformació urbanística és la conservació d’una part dels habitatges de l’antiga colònia. Això permetrà posar en valor la memòria històrica del recinte i els usos que havien tingut.



En total es preveu mantenir 11 cases ubicades al passatge de Piera, i això farà possible preservar el traçat d’un dels vials de la colònia, al qual s’accedirà des del carrer del Montnegre. En aquestes casetes s’hi preveu ubicar instal·lacions de servei de la zona verda i dels horts urbans, i seran un espai d’ús pel barri amb altres activitats que es concretaran una vegada rehabilitades.

Actualment s’està treballant en l’avantprojecte de les casetes, que va ser la proposta més votada en els pressupostos participatius de les Corts. A més, la urbanització del parc incorporarà elements urbans informatius que recordaran la història de l’entorn.

Fent història al barri i a la ciutat

L’antiga Colònia Castells va ser, i segons l'equip de Govern municipal de Barcelona continuarà sent, un dels referents històrics pel districte de les Corts i de la ciutat. Aquesta fàbrica de vernissos i xarols i la seva colònia obrera es van instal·lar a la riera de Magòria –actual carrer d’Entença– i es va posar en marxa el 1923. Un cop tancada, a principis dels anys 2000 es va iniciar el procés de remodelació, que ha passat per diverses fases i s’ha tirat endavant amb el diàleg i la participació dels veïns i veïnes.



El 2003 es va aprovar definitivament la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del sector de la Colònia Castells, que concretava el traçat viari, la localització dels espais lliures i els sòls destinats a equipaments. El 2007 es va signar un protocol d’actuació entre els afectats i el consistori que establia els criteris a seguir per a les expropiacions.

En els anys següents es van anar tirant endavant més instruments urbanístics per acabar de delimitar l’ordenació i els usos de l’illa. I el 2016, després d’un treball de diagnòstic de la situació en què es va apostar per la humanització dels processos, el Govern municipal va impulsar un debat amb el veïnat de la zona que va finalitzar amb una presa de decisions compartida per tirar endavant les fases d’expropiació i reallotjament en edificis nous del barri. A dia d’avui s’està treballant la penúltima de les fases, que, juntament amb el nou parc, donen un impuls definitiu a la transformació de la Colònia Castells.