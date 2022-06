Els barcelonins tindran aquest estiu 200 "refugis climàtics" a la seva disposició

Els barcelonins tindran aquest estiu 200 llocs públics amb temperatura a 26 graus per refugiar-se de la calor, segons ha anunciat aquest dilluns l'Ajuntament de la capital catalana. Es tractarà d’equipaments com biblioteques, museus o centres esportius que mantindran una temperatura fresca per a aquells que vulguin refugiar-se de la calor, especialment la gent vulnerable. Aquest estiu s'activen 42 llocs més que l'any passat. A més, segons els càlculs del consistori, el 53% de la població de la ciutat es troba a 5 minuts a peu d'un refugi climàtic (31% un diumenge d'agost) i el 95% de la població hi està a 10 minuts a peu (76% un diumenge d'agost).

Aquest estiu, com en els darrers dos anys, l'Auntament posarà a disposició de la ciutadania refugis climàtics a la ciutat i es mantindran durant tota la fase preventiva del Pla Calor.



Enguany degut a les altes temperatures, l'entrada en funcionament d'aquests refugis s'ha avançat al 13 de juny i tindrà una durada fins al 15 de setembre del 2022.

Per aquest estiu 2022 s'activen 197 espais de refugi climàtic repartits pel territori, 42 més que l'any passat. Es tracta de diferents equipaments municipals i espais públics on hi haurà aire condicionat i que es mantindran a 26 graus. Aquests equipaments tenen altres usos però també podran ser utilitzats, especialment per persones vulnerables a la calor, com a espais on refugiar-se de les altes temperatures.

Les principals característiques d'aquests espais són: Que s’hi recomana mantenir una temperatura de consigna de 26ºC. Estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics, persones amb menys recursos, etc.). No són indicats per a persones que requereixen atenció mèdica, les quals s’han de dirigir al centre de salut pertinent. Poden ser interiors o exteriors (parcs i jardins amb molt verd). Han de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees de descans (cadires), aigua i ser segurs. Els parcs urbans que formen part d’aquesta xarxa tenen una presència elevada de verd urbà; són accessibles a persones amb mobilitat reduïda i disposen de fonts d’aigua i seients.

Tots aquests espais estaran degudament senyalitzats i es mantindran integrats en aquest dispositiu especial d'estiu mentre estigui operativa la fase preventiva per onada de calor fins al 15 de setembre.

A més, actualment, el 53% de la població total es troba un dia d’estiu entre setmana a 5 minuts a peu d’un refugi climàtic (31% un diumenge d’agost) i el 95% de la població hi està a 10 minuts a peu (76% un diumenge d’agost).

Objectius per al futur

Segons explica el consistori, l'objectiu a llarg termini per a la ciutat és que el 100% de la població disposi a 5 minuts a peu d'un refugi climàtic per a l'any 2030.



En un futur també es preveu poder obrir alguns d’aquests espais durant la temporada d’hivern i que alguns fins i tot estiguin oberts les 24 hores del dia.

Avaluació dels refugis

Segons una enquesta que l'Ajuntament va fer l'any passat als usuaris, els refugis climàtics més ben valorats són les biblioteques. A més, són els espais que ofereixen més serveis en termes de confort: cadires, taules, lavabos, revistes, llibres o material audiovisual, entre d'altres.



Els altres equipaments que també tenen bones valoracions són els de proximitat dels districtes (75% amb bones condicions), els centres esportius (61% amb bones condicions) i els museus (51% amb bones condicions).