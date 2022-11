Barcelona es manté com la capital de l'Estat amb més inversió social per habitant

Un any més, Barcelona continua com la capital provincial de l'Estat espanyol amb més inversió social per habitant. Segons l'estudi anual realitzat per l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials (AEDiGSS), la capital catalana va destinar l'any passat 235 euros per resident a serveis socials. En tot l'estat, només hi ha un municipi de més de 20.000 habitants que dediqui més recursos a inversió social, és Alcalá la Real, a Jaén, amb 255 euros per persona.

L'estudi analitza en base als pressupostos municipals de l'any 2021 quina és la situació dels serveis socials municipals en els 404 ajuntaments de l'Estat que tenen més de 20.000 habitants. El treball conclou que hi ha 52 municipis que podrien considerar-se excel·lents, 37 de pobres perquè dediquen menys de 52,12 euros per habitant, i únicament sis municipis que sobrepassen la inversió de 200 euros per persona.

La mitjana d'inversió social és d'uns 86,86 euros per habitant, una tercera part del que hi aboca Barcelona. Esparreguera (Baix Llobregat), Puente Genil (Còrdova) i la Vila Joiosa (Alacant) completen els cinc primers llocs en aquesta classificació. Entre els 52 municipis que més inverteixen en polítiques socials hi ha set capitals provincials, a banda de Barcelona: Cadis, Huelva, Sevilla, Valladolid, Saragossa, la Corunya i València.

En el rànquing general, la resta de municipis catalans a les primeres posicions són el Prat de Llobregat (183 euros per habitant), Vilanova i la Geltrú (170 euros), el Vendrell (139 euros), Molins de Rei (132 euros), Montcada i Reixac (129 euros), Santa Coloma de Gramenet (123 euros), Sant Adrià de Besòs (121 euros) i Mataró (116 euros).

L'entitat ja va reconèixer l'any passat els serveis socials de Barcelona com els millors de l'Estat, en un estudi en què comparava 51 indicadors diferents i destacava, per exemple, l'atenció a les persones sense llar, o bé que Barcelona era una de les úniques 12 ciutats de l'Estat amb capacitat per tramitar ajudes d'emergència social en menys de 48 hores.

A la part baixa de la classificació, els 37 ajuntaments pobres en despesa social van atendre els seus 2.520.888 habitants amb una despesa mitjana de 44,72 euros per habitant, cosa que amb prou feines va representar de mitjana el 5,2% del pressupost total. La meitat d aquests ajuntaments pertanyen a la comunitat autònoma de Madrid. En aquest apartat destaca el municipi d'Aranjuez (Madrid), amb una despesa només de 31,10 euros per habitant.