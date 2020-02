Barcelona perdrà gairebé 500 milions d’euros per la suspensió del Mobile

L'alarma pel coronavirus s'ha imposat i els responsables del Mobile World Congress (MWC) han acabat per cedir i cancel·lar l'edició que havia de començar el dia 24 de febrer. El degoteig cada cop més intens de baixes de companyies de grans dimensions del món de les telecomunicacions ha estat una pressió finalment insuperable pels responsables de l'organització del GSMA. I els costos per Barcelona seran multimilionaris. La suspensió del certamen suposarà per la capital catalana un impacte econòmic de 492 milions d’euros. El certamen s'havia de celebrar entre el 24 i el 27 de febrer i s'esperava que Barcelona rebés uns 110.000 visitants. El Mobile és la fira del sector més important del món i estava enllestint els preparatius a Fira de Barcelona per acollir 3.000 expositors de 200 països. L’esdeveniment, que enguany tenia el lema 'Limitless intelligent connectivity' (Connectivitat intel·ligent il·limitada), genera més de 14.000 llocs de feina temporals que ara es veuran afectats. Cal destacar que des de la seva primera edició, l’any 2006, el MWC ha aportat més de 4.000 milions d’euros a l’economia de la capital catalana que aquest any no es podran incrementar.

Els ingressos de Fira de Barcelona pel Mobile és un 30% de la facturació total

La cancel·lació del Mobile suposa un greu perjudici per hotels, restaurants o taxistes. Justament, aquest darrer col·lectiu havia decidit enguany respectar l’esdeveniment i no anar a la vaga. El cop també afecta la mateixa Fira de Barcelona, que rep 70 milions d’euros pel lloguer del recinte firal. De fet, els ingressos de l’ens pel MWC representen un 30% de la facturació total de l’entitat. Fonts de GSMA indiquen que la Fira cedeix els estands a un preu de 1.200 euros per metre quadrat. Caldrà veure ara com afronta l’empresa organitzadora la cancel·lació del saló sense l’aval d’una alerta sanitària pel coronavirus que les autoritats sanitàries espanyoles i catalanes han descartat fins avui mateix. Això pot obligar a GSMA a indemnitzar les empreses que havien decidit participar i no cancel·lar la seva estada a Barcelona. La xifra està per estipular però pot ser multimilionària.

Visitants d'arreu del món

Dels 110.000 visitants que s’esperaven, l’organització calculava que entre 5.000 i 6.000 procediran de la Xina, ja que les companyies Huawei i ZTE havien confirmat la seva assistència, tot i que també tenien previst augmentar la presència de la plantilla europea que acudiria al MWC com a mesura de precaució.

Amb tot, des de Turisme de Barcelona es treu ferro a la situació generada i es considera que la suspensió "no és cap drama" en el global del turisme de congressos. El sots-director de l'ens, Ignasi Delàs, assegura que "malgrat tot, el 2020 serà un bon any pel turisme de congressos". En declaracions recollides per ‘Betevé’, Delàs admet que el Mobile té un pes considerable, ja que suposa el 15% del total dels ingressos dels certamens que se celebren a Barcelona, però afegeix que aquest any es mantindrà la tònica de 2017 i 2019, dos anys que van batre rècords en aquest àmbit.



L'afectació sí que serà important en l'aspecte de l'allotjament. L’associació d’Apartaments Turístics, Apartur, quantifica en 14 milions d’euros l’import que deixarà d'ingressar sense la celebració del MWC a la capital catalana. En total, el 4% de la facturació anual, concentrada en quatre o cinc dies. Apartur ja havia detectat cancel·lacions de reserves per la incertesa que produeix el coronavirus que ara es multiplicaran.

Des del món empresarial s'ha intentat donar un infructuós missatge de calma i de suport a GSMA, recordant que s’estaven prenent les mesures preventives davant del coronavirus. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, “lamenta la cancel·lació” que considera injustificada pel bon nivell de la sanitat catalana. En un comunicat, la patronal alerta sobre “les afectacions que pot tenir la suspensió en les pimes” per l’impacte econòmic i sobre l’ocupació que genera el MWC.

Més enllà del Mobile, el missatge de Pimec se centra a demanar seny i tranquil·litat a les empreses. Atès que les pimes catalanes són les firmes de l’Estat que més relació comercial tenen amb la Xina, l’entitat ha enviat un decàleg de recomanacions per a les companyies, on mostren confiança en la gestió sanitària que estan duent a terme les administracions catalanes, espanyoles i xineses.

Els sindicats alerten que la suspensió afectarà 14.000 llocs de treball temporals

El món sindical també llença un discurs similar. En aquest cas, el secretari de polítiques territorials de CCOO Catalunya, Carlos del Barrio, assegura que "els treballadors no poden pagar ni carregar-se la decisió empresarial de la suspensió del MWC d’enguany”. CCOO també considera injustificada la mesura i defensa i reivindica la qualitat de la xarxa catalana de salut pública.

Aquestes dades, que donen una idea sobre l’impacte que té el MWC a la ciutat de Barcelona, són algunes de les principals afectacions econòmiques derivades de la decisió de la GSMA de suspendre el Mobile. Unes conseqüències macroeconòmiques que també tenen afectacions en l'economia de molts petits negocis particulars. I que ara caldrà veure com es compensa i què suposa per al futur del MWC.