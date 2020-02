Cancel·lat el Mobile World Congress

L’efecte bola de neu generat per la creixent allau de companyies que havien decidit no venir a Barcelona pel coronavirus ha provocat que, finalment, la GSMA hagi optat per cancel·lar el Mobile World Congress (MWC), que havia de celebrar-se del 24 al 27 de febrer. L’entitat organitzadora del certamen, i que agrupa unes 800 companyies de telecomunicacions d’arreu del món, havia convocat una reunió d’urgència aquest migdia, avançant-se dos dies a la previsió inicial. Tot i que en un primer moment havia emès un comunicat en què assegurava que el MWC se celebraria, poc abans de les 20h del vespre l’agència Reuters ha informat sobre la suspensió definitiva de l’esdeveniment.



Hores abans, companyies del pes de Vodafone, Orange o Deutsche Telekom havien anunciat que no vindrien al MWC com a mesura de prevenció pel coronavirus. Les tres formen part del consell d’administració de GSMA, que integra 26 grans corporacions, i les mesures de control extra anunciades per l’organitzadora del Mobile no les han convençut. Després de més de 40 baixes, finalment la patronal que dirigeix John Hoffmann ha tirar la tovallola i el Mobile no se celebrarà aquest febrer.



Les darreres empreses que havien anunciat que no serien a Barcelona com a mesura de prevenció pel coronavirus han estat Vodafone, Orange, Nokia, Deutsche Telekom i British Telecom, moltes de les quals tenen un pes significatius al MWC. De fet, hi ha força baixes d'empreses que formen part del consell de la GSMA: les mencionades Vodafone, Orange i Deutsche Telekom, però també AT&T i Docomo. Avui també ha confirmat la seva renúncia la japonesa Rakuten.



Dimarts van cancel·lar la seva estada Cisco, Facebook, AT&T i Sprint. En total havien estat més de 40 les companyies que havien decidit no assistir a l'esdeveniment com a mesura de prevenció davant un hipotètic contagi del coronavirus, que tot just avui l'OMS ha batejat com a Covid-19. Les grans empreses temien que un treballador emmalaltís, un fet que podria comportar grans indemnitzacions i una imatge molt negativa per a les corporacions.

El problema de cancel·lar l'esdeveniment rau en els costos econòmics que pot comportar per als organitzadors. Si una empresa cancel·la l'assistència, haurà d'assumir les pèrdues que això comporta per si sola. Però si és l'esdeveniment el que cancel·la, aquest haurà de carregar amb possibles indemnitzacions per aquelles corporacions que volguessin seguir venint.



Prèviament, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, havia dit que "les mesures de restricció de viatges o d'intercanvis comercials no eren necessàries i seguirem mantenint aquesta posició".

"No hi ha cap motiu de salut per cancel·lar esdeveniments"

Aquesta tarda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, han comparegut des de l'Hospital Clínic acompanyats dels doctors Fernando Simón i Joan Guix, des d'on han expressat la "confiança" cap al sistema mèdic català i espanyol per combatre qualsevol cas de coronavirus: "Les mesures que estem adoptant, segons la informació disponible i d'acord el que recomanen els experts, són suficients", ha defensat Illa.



Tant Vergés com Illa han reiterat que les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles s'estan coordinant amb les europees, així com amb l'OMS: "Volem transmetre un missatge directe a la ciutadania de confiança i tranquil·litat", ha insistit la consellera. Preguntada sobre el degoteig de cancel·lacions d'empreses al Mobile, tots dos representants polítics han afirmat que respecten les decisions preses pels agents privats, però que no existeix una amenaça sanitària real: "No hi ha cap motiu de salut per cancel·lar esdeveniments", ha afirmat Vergés.



Per la seva banda, el doctor Fernando Simón ha assegurat que el període de contagi fixat oficialment segueix sent de 14 dies, en contra del que plantejava un estudi publicat a la Xina, que l'estenia fins a més de 20 dies. Pel que fa als malalts de coronavirus a l'illa de la Gomera i a Palma de Mallorca, Simón ha afirmat que ambdós presenten "una càrrega viral molt baixa" i ha recordat que cap de les persones amb les quals es trobaven s'han contagiat: "El contacte pot comportar el contagi, està clar, però no tots els contactes estrets". La compareixença, però, no ha servit per esvair els dubtes de les empreses, que han decidit liquidar l'edició del MWC.