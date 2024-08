Barcelona prorroga la prohibició de rutes alcohòliques nocturnes i la limitació de grups turístics a Ciutat Vella fins al 2028

L'Ajuntament de Barcelona manté fins al 2028 la prohibició de 'rutes de borratxera' nocturnes a Ciutat Vella, així com la limitació a grups turístics de visita guiada. La normativa es troba vigent des del 2012 i s'allarga ara quatre anys mes, per bé que darrerament es feia any a any, per evitar que "proliferin les ofertes de consum de begudes alcohòliques com a reclam d'alguns establiments vers el turisme i els grups organitzats". L'objectiu és l'equilibri entre l'activitat econòmica i el descans i convivència, enmig de la saturació turística.

El nou decret restringeix completament la promoció, organització i execució de rutes organitzades entre establiments entre les 23 h i les 7 h, amb multes que van fins a 900 euros als responsables o guies, empreses promotores o establiments que en formin part. Des del 2022 la Guàrdia Urbana ha posat 1.123 multes a locals d'oci per aquest motiu: 408 denúncies el 2022, 586 el 2023 i 129 entre gener i juny del 2024.

El tinent d'alcaldia i regidor del districte, Albert Batlle, ha defensat que la mesura vol "donar la màxima cobertura jurídica a la regulació de les activitats que no volem a Ciutat Vella". El responsable municipal no descarta que es pugui incrementar la quantia de les sancions en un futur, ja que es mirarà si això encaixa en la modificació de l'ordenança de convivència, per bé que la de 900 "hauria de ser dissuasòria".

En el marc d'aquesta acció municipal, des de la Direcció de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona es treballa en col·laboració amb les plataformes d'anuncis d'ofertes d'oci a la ciutat, per així evitar la promoció de rutes de consum d'alcohol. En aquest sentit, enguany ja s'han retirat una cinquantena d'anuncis d'aquestes webs.

Batlle també ha fet valdre la col·laboració del Gremi de Restauració de Barcelona per fer possible el compliment de la normativa i detectar aquesta mena de rutes. Segons el responsable, aquest tipus de rutes estan "en una fase control" ara mateix, també gràcies a la col·laboració del gremi, per bé que estaran "molt atents". D'altra banda, ha deixat la porta oberta a ampliar la normativa a altres districtes.

Limitació de grups turístics

A més de les rutes alcohòliques nocturnes, el consistori prorroga també fins al 2028 el decret de restriccions per la mobilitat de grups turístics de visita guiada, que els limita a 20 persones a Ciutat Vella. El decret restringeix també el nombre de grups a espais saturats, com places i carrers estrets. A banda, prohibeix l'ús d'altaveus per a les explicacions, per fomentar l'ús d'audioguies i minimitzar l'impacte acústic.

Durant el primer semestre del 2024, els agents cívics van registrar l'activitat de 3.828 grups turístics als principals punts, amb una mitjana de 13 persones per grup. Així, només 114 dels grups comptabilitzats (3%) incomplien el límit establert per la normativa. A més a més, cap d'ells va utilitzar amplificadors o megàfons i es constata que cada cop més s'opta pels auriculars durant la visita guiada. Incomplir les restriccions dels grups comporta una sanció de fins a 1.500 euros.