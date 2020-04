Barcelona revisarà els pressupostos i impulsarà un pla per afrontar la crisi derivada de la Covid-19

Barcelona revisarà els pressupostos pel 2020 i tindrà un pla per afrontar la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia del coronavirus. Així ho han manifestat tots els grups polítics de l'Ajuntament en el primer ple telemàtic que han celebrat aquest divendres, centrat de forma monogràfica en la Covid-19.



L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha presidit la sessió des de l'Ajuntament, amb el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i els presidents dels grups de l'oposició han participat per videoconferència.



Durant el ple, el govern ha presentat un informe sobre la gestió municipal de la crisi i s'ha aprovat una declaració institucional per unanimitat que expressa el condol per totes les víctimes, el suport als contagiats, l'agraïment a tot el personal sanitari i la ciutadania pel seu esforç i col·laboració i el compromís de fer de Barcelona un dels motors de la recuperació econòmica de país.



Colau ha demanat als grups "un pacte de ciutat" que ha d'incloure "uns nous pressupostos per a una nova normalitat" que ha generat la pandèmia i també "cooperació i lleialtat", segons informa l'Agència Efe. A més, ha posat en valor que l'Ajuntament ha doblat les ajudes en un mes -fent referència, entre d'altres, a l'augment en un 113% dels àpats per a persones vulnerables- i ha manifestat que espera que la Generalitat també dupliqui la despesa social i reverteixi les "retallades" a la salut pública.

Collboni alerta que l'impacte econòmic per la Covid-19 "serà brutal, sense precedents"

El primer tinent d'alcalde i president de el grup socialista, Jaume Collboni, ha destacat que l'impacte de l'aturada econòmica total que ha provocat la pandèmia "serà brutal, sense precedents". "Ens enfrontem a una nova normalitat que pot donar oportunitats, però tenim altres crisis que es poden agreujar, com la de les desigualtats i la climàtica", ha afegit.

Pla de xoc per Barcelona

L'oposició ha reclamat un pla de xoc amb mesures perquè la ciutat faci front a la crisi generada per la Covid-19, i els diferents partits han coincidit en aprovar la proposta de formar algun tipus de pacte o "taula de ciutat" i s'han ofert per refer els pressupostos. El partit majoritari a l'oposició, ERC, ha criticat durament l'executiu municipal per haver optat per la "via unilateral" les darreres setmanes. El president del grup, Ernest Maragall, ha demanat també que s'abandoni "l'aprofitament mediàtic" d'un "suposat defecte" de gestió del Govern, segons informa l'ACN.



Respecte a la proposta d'un pacte de ciutat, el líder municipal d'ERC ha demanat que sigui una taula "gran, oberta, no només de partits" i amb una agenda "eficient i concreta". Així, ha advertit que no pot ser una "reedició en miniatura, barcelonina, dels pactes de la Moncloa madrilenys".

Al seu torn, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha criticat el to "complaent" de l'informe presentat pel govern municipal, que ha considerat incomplet, però s'ha centrat en la proposta del seu grup. Des de JxCat plantegen el pla "Barcelona per Barcelona" per fer front a l'impacte del coronavirus en tres fases: recuperar, reiniciar i reinventar.



"Hi ha marge per fer les coses bé i reiniciar la nostra ciutat després del confinament", ha dit Artadi concretant alguna mesura, com ara possibilitar el pagament a termini, sense interessos, durant els 2 propers anys, dels impostos corresponents a l’actual exercici o ajornar fins l’any proper la meritació de la taxa de residus domiciliaris.



Des de Ciutadans, Luz Guilarte ha recordat que el seu grup ja va presentar al març un pla de xoc amb 57 mesures concretes i ha lamentat que el govern no hagi concretat en què consistiria el 'pacte de ciutat' proposat dijous.

Tanmateix, també ha coincidit en la necessitat d'adoptar un "pla estratègic" i ha advertit que cal un "gran consens". Respecte les mesures fiscals adoptades per l'executiu municipal, Guilarte ha considerat que són "insuficients" i ha demanat l'exempció de taxes i tributs durant el 2020 als sectors més afectats.

Per la seva banda, el regidor del PP Josep Bou també ha apostat perquè es concretin més mesures i ha demanat al govern, igual que JxCat, que s'entenguin amb les empreses per consensuar la sortida de la crisi. Bou ha considerat, com Cs, que la moratòria i l'ajornament d'impostos és un "greu error" però ha estès la mà al govern per col·laborar en la concreció de plans i mesures. "No podem arribar tard a una crisi econòmica", ha conclòs.



Des de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls s'ha sumat a la resta de partits i ha indicat que "ara és el moment de replantejar l'estratègia econòmica" apostant per un "pla de reconstrucció". A més, ha demanat "no perdre el temps" assenyalant-se entre institucions i treballar de forma "conjunta".

Resposta del govern

En resposta a les intervencions dels partits, Collboni ha descartat l'exempció en el pagament d'impostos municipals. "Si toquem la fiscalitat hem de saber que immediatament afeblim la capacitat de l'administració pública", ha dit.

Collboni ha replicat les crítiques d'ERC i ha assenyalat que si l'Ajuntament ha anat més enllà de les seves competències i ha denunciat l'actuació del Govern és "perquè hi havia un sistema molt greu"

A ERC li ha replicat les crítiques i ha assenyalat que si l'ajuntament ha anat més enllà de les seves competències i ha denunciat l'actuació del Govern és "perquè hi havia un sistema molt greu".



A la resta dels grups els ha agraït les propostes i ha encomanat "treballar conjuntament per tenir un pacte o un pla".



Per la seva banda, l'alcaldessa Ada Colau ha negat que hagin estat en cap cas "autocomplaents" i ha conclòs el ple amb la voluntat "d'impulsar aquest esperit de pacte de ciutat". De cara les pròximes setmanes i mesos, ha destacat que serà important fer esforços per "cooperar".