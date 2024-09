Barcelona vol quadruplicar el preu que els autocars turístics paguen per aparcar

Enmig de la incomoditat de molts ciutadans davant l'auge del turisme, l'Ajuntament de Barcelona proposa incrementar el preu que paguen els autocars turístics per aparcar a la ciutat. La intenció del govern municipal és que es passi dels 20 euros diaris actuals de mitjana a 80. El tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, responsable també de Turisme, ha detallat aquest dimarts que la mesura vol "limitar i endreçar" les parades i estacionaments dels autocars turístics.

Segons dades del consistori barceloní, l'any 2023 hi va haver més de 156.000 operacions d'encotxament o desencotxament i estacionament en les 222 places habilitades (69.000 operacions d'encotxament o desencotxament i les 87.000 d'estacionament). Això es va traduir en uns ingressos pròxims al milió d'euros per a les arques municipals, una xifra que amb la nova mesura es podria incrementar fins a uns quatre milions.

L'Ajuntament estima així que el pròxim any circularan en total uns 70.000 autocars pels carrers de Barcelona. Alhora, amb el pla vol reduir el nombre de places al centre de la ciutat i impulsar la posada en marxa de places a les entrades de Barcelona. Entre altres mesures, també planteja utilitzar la tecnologia per preveure i endreçar els fluxos de visitants, i així limitar el seu impacte.

La proposta per incrementar el preu que paguen els autocars turístics per aparcar a Barcelona s'anomena projecte Zona Bus 4.0, i forma part d'un pla més ampli per a la gestió turística. Aquest inclou 55 mesures amb un pressupost de 254,7 milions que s'invertiran fins a l'any 2027. La lluita contra els habitatges turístics il·legals, la creació d'una xarxa internacional de destinacions urbanes i el blindatge dels Espais de Gran Afluència (EGA) són altres projectes concrets.

La proposta es portarà a la pròxima comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament: Valls ha apuntat que la mesura es debatrà amb la resta de grups municipals, així com amb el sector, per tal de desenvolupar-la. L'increment podria entrar en vigor a partir de l'octubre i s'inclourà dins les ordenances fiscals municipals.

"Una tarifa molt baixa i un impacte molt alt"

El tinent d'alcaldia ha defensat que el consistori farà servir "tots els mecanismes disponibles" per "incentivar o desincentivar" activitats econòmiques a la ciutat, particularment a través de la regularització i fiscalitat. "Paguen una tarifa molt baixa i tenen un impacte molt alt", ha subratllat Valls sobre els autocars turístics. Segons ha apuntat, un turista que pernocta a la ciutat paga uns set euros la nit, mentre un que arriba en autocar uns 50 cèntims.