La Barceloneta rebrà 10 milions d'euros recaptats de la taxa turística a la Copa Amèrica

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat destinar a la Barcelona 10 milions d'euros que han estat recaptats de la taxa turística a la Copa Amèrica. La proposició d'ERC a la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres ha comptat amb el vot a favor de tots els grups municipals del consistori menys els de PP i Vox, que han votat en contra.

El fons servirà per fer millores a l'espai públic i la mobilitat, per garantir el dret a l'habitatge, preservar la convivència i instal·lar nous equipaments al barri, segons detallen els republicans en una nota de premsa. Els objectius són "millorar l'impacte" que la Copa Amèrica tingui a la ciutat i "garantir que deixa un llegat i un retorn social als barris que més intensament acolliran l'esdeveniment", especialment a la Barceloneta.

"Ens hem de fer la pregunta de què deixen els grans esdeveniments a la ciutat i als barris on generen més impacte", ha explicat el portaveu republicà, Jordi Castellana, reivindicant que l'activitat turística del barri "no sigui incompatible amb la vida veïnal". "És important entendre la Copa Amèrica com un esdeveniment positiu per a la ciutat, per qualsevol gran esdeveniment si no vetllem per mitigar els altres impactes que genera que no son positiu ens pot acabar descontrolant alguns espais de la ciutat", ha afegit.

10 milions per a cinc eixos

Els 10 milions d'euros hauran de servir per incidir sobre 5 eixos. Segons detalla una nota dels republicans, es tracta de millorar l'espai públic i la mobilitat, amb inversions al transport públic com ara en la sortida de metro de Barceloneta. També per garantir el dret a l'habitatge definint la Barcelona i les zones adjacents com a zona preferent de tanteig i retracte, o reforçant la inspecció contra l'assetjament immobiliari i els habitatges d'us turístic il·legals.

🫵 Insistim en que els grans esdeveniments han de tenir un llegat i mesures positives pels barris més afectats.



⛵️Proposem un retorn social de la Copa Amèrica de 10 milions per a millores en habitatge, urbanisme, mobilitat, equipaments... a la Barceloneta i Ciutat Vella. pic.twitter.com/kEupOIVCXG — ERC Barcelona (@ERCbcn) February 14, 2024

D'altra banda, serviran per preservar la convivència, reforçant la inspecció de treball i terrasses durant la Copa Amèrica, més agents de seguretat i mesures preventives per evitar situacions d'incivisme, botellades, soroll i pràctiques il·legals. Finalment, hauran de millorar i augmentar els equipaments de proximitat. Citen l'adequació de les pistes del carrer de la Maquinista per tal de convertir-les en un pavelló i "continuar treballant" per aconseguir l'ús des de Barcelona dels immobles estatals al front marítim i el Port Vell.