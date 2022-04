El BCN Film Fest escalfa motors i suma la pel·lícula de Downton Abbey i el nou treball de González-Sinde al cartell

La premiere espanyola de Downton Abbey: Una nueva era, de Simon Curtis, i El Comensal, el nou treball d’Ángeles González-Sinde, que tracta sobre les seqüeles d’un assassinat a mans d’ETA, s’han sumat a la programació del BCN Film Fest. La sisena edició del certamen, que se celebrarà del 21 al 29 d’abril, comptarà amb un total de 70 títols. El cineasta Oliver Stone visitarà la ciutat per presentar el documental JFK revisited: through the looking glass (traduït com a JFK: caso revisado) el dilluns 25 d’abril i oferirà un col·loqui després de la projecció.

El nou treball de González-Sinde competirà a la Secció Oficial

El darrer treball d’Ángeles González-Sinde, El Comensal, tracta les seqüeles d’un assassinat a mans d’ETA i les dues diferents maneres d’afrontar la pèrdua i les conseqüències del terrorisme, i es podrà veure en première mundial dins la Secció Oficial. Visitaran el festival la directora juntament amb els actors Susana Abaitua i Ginés García Millán i l'escriptora de la novel·la homònima sobre la qual està basat el film, Gabriela Ybarra.



La première espanyola de Downton Abbey: Una nueva era, del mateix director que la sèrie homònima, Simon Curtis, es podrà veure a la Zona Oberta del festival. El repartiment original de Downton Abbey torna a reunir-se per a aquesta pel·lícula, als quals se sumen Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye i Dominic West.