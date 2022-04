El Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya 'Impacte!' torna amb la guerra a Ucraïna de teló de fons

Contemplant la foscor (Gazing into the Darkness), de l'ucraïnès Serhii Volkov és un dels documentals que per la desafortunada actualitat desperta més interès de la programació de l'Impacte!, el Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya que iniciarà aquest dijous les sessions presencials i fins al diumenge 10 d'abril té l'objectiu de reivindicar l'activisme social a través d'una selecció de pel·lícules, debats, cinefòrums i classes magistrals.

L'autor de Contemplant la foscor no vindrà a Barcelona per presentar la seva producció, ja que és a Ucraïna resistint contra la invasió russa. Ironies de la història, la seva pel·lícula parla de les conseqüències de l'anterior guerra entre Ucraïna i Rússia a través de la lluita d'un militar ucraïnès que va quedar cec a conseqüència de l'explosió d'un cotxe bomba durant el conflicte bèl·lic. Qui sí que intervindrà al cinefòrum posterior a la projecció serà Àlex Shiriaieff, membre de la distribuïdora de la pel·lícula, que és alhora coordinador de l'ONG B2B (de Baltic and Black Sea), una organització especialitzada a promoure la coproducció de documentals russos, ucraïnesos, bielorussos i d'altres països de la zona. Dita entitat en aquest moment té en marxa una campanya de recollida de fons per ajudar a la producció independent de notícies des d'Ucraïna, a la qual Impacte!, contribuirà aportant la recaptació d'aquesta sessió que es projectarà.

El director del festival Oriol Porta admet que quan els va arribar la cinta van dubtar per si el tema podia interessar, però que en esclatar la guerra era indubtable que l'interès per Ucraïna era d'abast internacional.

Aquesta és la segona edició d'Impacte!, i enguany el festival té l'objectiu de donar visibilitat a l'activisme social, amb pel·lícules, debats, cinefòrums i classes magistrals, que articulen la programació d'un festival que compta amb sis seus: Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Reus i La Seu d'Urgell.

"Hi ha coses que sí lliguen amb l'actualitat però d'altres no, perquè un dels temes presents al festival és la pena de mort, però sobretot hem volgut posar en valor l'activisme. El món està ple de desgràcies, però també està ple d'herois i heroïnes que són un exemple, i aquí en mostrem de joves, de vells i de col·lectius diversos. Cada cop es trepitgen més els drets humans, i si no ens espavilem nosaltres...", alerta Oriol Porta. I potser per això la pel·lícula inaugural és Una declaració d'amor (A Declaration of Love), un documental dirigit per Marco Speroni que narra la història d'un home que ha passat 18 anys al corredor de la mort d'una presó nord-americana.

Un altre tema present a la programació del festival és el de la memòria històrica. "Aquest any fem dues coses sobre la memòria històrica espanyola, amb Estos muros, film que parla dels presoners republicans construint com esclaus les vies de tren de Renfe, i tindrem un debat amb el director, i es farà a Lleida aquest divendres i dissabte a Barcelona.

L'altre es diu Un viaje hacia nosotros. La gràcia que té és que està protagonitzat pel Pepe Viyuela, és un documental que lliga dos fets principals de la política internacional, els deportats de després de la Guerra Civil i el tema dels cooperants, en concret en un camp de refugiats al Sàhara. I a la pel·lícula es diu amb nom i cognoms que els primers responsables de l'abandó dels camps del Sàhara son el rei Joan Carles i Felipe González. Un treball que per ser tan explícit no ha rebut el suport de TVE i li han retirat una subvenció. I què passa amb el poble sahrauí? La ciutadania és qui ha d'exigir el que hauria de ser l'obligació dels estats. És un tema d'assumir responsabilitats", argumenta el director de l'Impacte!.

El Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya vol estimular la relació entre les organitzacions que treballen els Drets Humans i la justícia global amb el sector audiovisual, de cara a fomentar una presència més gran i millor de continguts audiovisuals de temàtica social, tant des del punt de vista de producció com de distribució.