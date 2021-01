BCNegra aposta pel format en línia i escull La Rambla de Barcelona com a leitmotiv

El festival BCNegra arrenca aquest dijous i tindrà La Rambla de Barcelona com a leitmotiv. El certamen de novel·la negra oferirà una programació en línia, la qual es retransmetrà en directe a través del seu web, que comptarà amb 119 autores i autors, dels quals 17 es connectaran per via remota. La 16 edició del festival s'allargarà fins al 31 de gener i hi participaran autors com Claudia Piñeiro, Hideo Yokoyama, Kiko Amat, Lluis Llort, Sergio del Molino, Toni Hill, Andreu Martín, Marta Sanz, Margarita Aritzeta, Joyce Carol Oates, Jordi Cussà, Jordi Amat, Elia Barceló i Sandrine Destombes. Així mateix, s'homenatjarà Patricia Highsmith, autora reconeguda per obres com el Talent de Mr. Ripley (1955) o Carol (1952).

El comissari del festival, Carlos Zanón, ha destacat que enguany el leitmotiv és La Rambla, que han batejat per uns dies com "Rambla Negra", homenatjant el famós passatge barceloní com a escenari de la novel·la negra i com a símbol cultural. L'edició del 2021 tindrà 40 moderadors, en un total de 52 taules rodones, les qual estaran distribuïdes en 10 dies de programació.



També en el marc del festival, el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona acollirà dilluns la cerimònia de lliurament del Premi Pepe Carvalho a la trajectòria de la reconeguda escriptora dels Estats Units Joyce Carol Oates, en una connexió en directe amb l’autora. "És una de les millors escriptores del segle XX americans", ha apuntat Zanón. També hi haurà connexió en directe amb Juan Gómez Jurado, i en directe des del Japó, els escriptors David Peace i Hideo Yokoyama, entre d’altres.

Tot i que sigui una edició en línia, Zanón ha assenyalat que un dels objectius és sorprendre en aquest format i que "passin coses i hi hagin sorpreses amb girs argumentals". El comissari de BCNegra ha dit que a més de presentacions hi haurà poesia, còmic, fotografia, amb l’exposició "Directe als ulls. Retrats d’Ana Portnoy"; música, amb actuacions de Josele Santiago i Tori Sparks; cinema i una ruta literària per La Rambla que es podrà seguir en format podcast, entre d'altres esdeveniments.

El festival recorda a Patricia Highsmith

BCNegra recordarà el centenari del naixement de Patricia Highsmith, amb una taula rodona dedicada a la seva figura i a la seva obra amb un seguit d’autores com Anna Maria Villalonga, Núria Cadenes, Marta Alòs i Montse Sanjuan. "Sense ella, la novel·la negra no seria el què és", ha dit Zanón.



A més, segons ha apuntat Zanón, cada edició del festival es recuperen diverses figures literàries. Enguany es rendirà homenatge a l'autora francesa Fred Vargas, el llibre La ciutat i la ciutat, de China Miéville; i el personatge Laidlaw, que forma part de la narrativa de William McIlvanney, considerat el pare del Tartan Noir (gènere de novel·la policíaca d'Escòcia).