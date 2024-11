Biden autoritza Ucraïna a utilitzar míssils de llarg abast nord-americans en territori rus

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha donat llum verda aquest diumenge a l'ús de míssils de llarg abast nord-americans per part de l'exèrcit ucraïnès en territori rus, segons han informat mitjans com el Washington Post i el New York Times, citant fonts del govern nord-americà.



Aquesta decisió representa un gir significatiu en la política de la Casa Blanca envers la invasió russa d'Ucraïna: fins ara, Washington havia donat suport econòmic i militar al govern de Volodímir Zelenski, sempre que el Congrés ho permetés, però mantenia una restricció estricta sobre l'ús d'armes de llarg abast per atacar territori rus.

Aquest canvi de política coincideix amb la victòria electoral de Donald Trump, que assumirà la presidència al gener, deixant a Biden només dos mesos més al càrrec. A més, la decisió podria estar influenciada per l'augment recent del nombre de combatents al bàndol rus, amb informes que apunten a la presència de soldats provinents de països com Corea del Nord.