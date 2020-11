Biden avança Trump a Pennsilvània i Geòrgia i es queda a un pas de la victòria

Canvi significatiu en el recompte de vots als Estats Units. Joe Biden ha avançat Donald Trump en la pugna per Pennsilvània i Geòrgia, dos dels sis estats que encara queden per adjudicar des de les eleccions de dimarts i que podrien donar la victòria al candidat demòcrata, si es confirma la tendència.



Pennsilvània ha comptat unes 30.000 noves paperetes, de les quals un 87% a favor de Biden, de manera que actualment l'exvicepresident té un avantatge de 5.587 vots sobre Trump, d'acord amb les últimes dades publicades per l'autoritat electoral d'aquest estat. D'aquesta forma, Biden lidera amb un 49,4% dels vots davant del 49,3% de Trump amb el 95% escrutat. Una victòria a Pennsilvània aportaria a Biden els 20 delegats necessaris per a proclamar-se vencedor d'aquestes eleccions.

En les últimes hores, Biden ja havia escurçat distàncies amb Trump, qui va arribar a tenir 750.000 vots de marge durant la nit electoral. Aquest avantatge s'ha anat esfumant a mesura que Pennsilvània comptava els vots per correu, un recurs que han utilitzat els demòcrates en major proporció en aquests comicis per a evitar aglomeracions en el context de la pandèmia, mentre que una majoria de republicans va esperar a la jornada electoral.



Les lleis de Pennsilvània estableixen que els vots per correu no es poden processar fins a la jornada electoral, la qual cosa ha alentit el procés. Les autoritats calculen que queden uns 200.000 vots per comptabilitzar i volen concloure l'escrutini aquest divendres. En les eleccions de 2016, Trump va obtenir els 20 vots electorals de Pennsilvània amb una diferència de 40.000 vots sobre Hillary Clinton.



Si no acaba guanyant a Pennsilvània, les altres opcions per a Biden passen per Arizona, Nevada i Geòrgia. Els resultats més recents anunciats en mitjans locals cap a les 4.30 hores (9.30 GMT) donen a Biden un avantatge sobre Trump de tan sols 917 vots a Geòrgia amb l'escrutini completat al 99%, una diferència mínima, però significativa perquè ha anat progressivament tancant el marge que li portava el governant. Fa només unes hores, l'avantatge de Trump era de 1.267 vots.

Així les coses, Biden hauria recaptat el 49,39% dels vots i el republicà el 49,37%. La cadena Fox News ja ha actualitzat el seu mapa per a indicar que Geòrgia sembla inclinar-se del costat demòcrata. Una victòria de l'exvicepresident seria tota una fita perquè a Geòrgia no ha guanyat cap candidat demòcrata des de 1992, quan ho va fer Bill Clinton. L'estat és un dels quals ha estat objecte de demandes per part de l'equip de campanya de Trump.



A Geòrgia hi ha en joc 16 vots electorals, que serien suficients per a donar la victòria en les eleccions a Biden si finalment aconsegueix també els 11 vots d'Arizona, com alguns mitjans com Fox i l'agència Associated Press li van atorgar ja la nit electoral. Els candidats necessiten 270 vots electorals per a proclamar-se guanyadors. Trump, qui el dijous va insistir en les seves denúncies de que és objecte d'un frau electoral, sense presentar proves, té 214 compromissaris assegurats en el Col·legi Electoral.

Una tendència contrària a la de Pennsilvània i Geòrgia és la que s'està vivint en favor de Trump a Arizona. Quan diversos mitjans van anunciar el triomf de Biden en aquest estat la nit electoral, el demòcrata liderava el recompte per 200.000 vots, un marge que s'ha reduït fins als 46.257 actuals.



Biden té ara un 50,1% pel 48,5% de Trump quan encara queden uns 285.000 vots per escrutar, que el president ha de guanyar en una proporció de 6 a 4 per a donar-li la volta a l'estat. El mandatari necessita desesperadament els 11 delegats d'Arizona per a guanyar la presidència.



Mentrestant, a Nevada Biden lidera l'escrutini amb un 49,4% davant del 48,5% de Trump, una petita diferència d'11.438 sufragis a favor del demòcrata. No obstant això, dels 190.000 vots que queden per escrutar, la majoria són de Las Vegas i els seus suburbis, que s'estimen demòcrates.



En altres circumstàncies alguns mitjans haurien donat a Biden com a guanyador a Nevada, però la situació actual amb la projecció ara dubtosa d'Arizona faria que aquesta decisió anés definitiva en favor del demòcrata. Els sis delegats de Nevada l'ajudarien a pujar fins als 270 necessaris.