La campanya de Biden assegura que en qüestió d'hores podrà declarar la victòria

La campanya del candidat presidencial demòcrata, Joe Biden, ha assegurat que aquest dimecres a la tarda podrà declarar la victòria perquè les seves dades internes apunten que ha conquistat Wisconsin, Nevada, Michigan i Pennsilvània, estats on encara no hi ha un resultat final de les eleccions als Estats Units.



"Joe Biden està en la drecera per guanyar aquestes eleccions i ell serà el pròxim president dels Estats Units. Creiem que tenim per davant un camí clar cap a la victòria. Per a aquesta tarda, esperem que l'exvicepresident tingui suficient avantatge en alguns estats per superar els 270 delegats", ha dit en una compareixença davant la premsa la cap de campanya de Biden, Jen O'Malley Dillon.

De moment, el candidat demòcrata avantatja al president i candidat republicà, Donald Trump, per 238 delegats enfront de 213, segons les projeccions dels principals mitjans estatunidencs, i queda sense decidir un grapat d'estats clau, amb el que totes les opcions continuen obertes.



O'Malley Dillon ha afirmat que la campanya creu que Biden "ja ha guanyat a Wisconsin" i ha assegurat que aquesta mateixa jornada podria declarar-se un guanyador.



A més, esperen que Michigan declari que Biden ha estat el guanyador avui mateix; però caldrà esperar a demà dijous per conèixer els resultats a Pennsilvània i Nevada, estat on les autoritats han decidit que no faran públics els resultats fins a les 09.00 hora local (17.00 GMT) del dijous

Trump es lliura a la conspiració sense proves

La campanya de reelecció del president estatunidenc ha anunciat aquest dimecres que demanarà un recompte en l'estat clau de Wisconsin, on s'han comptat gairebé tots els vots i els resultats semblen inclinar-se a favor del seu rival demòcrata.



"El president està dins del marge per demanar un recompte i el farem immediatament", ha dit el cap de campanya de Trump, Bill Stepien, en un comunicat emès abans que cap projecció de mitjans hagués declarat encara un guanyador en aquest estat del mitjà oest.

Per part seva, Donald Trump considera que l'avantatge que li porta el candidat demòcrata és obra d'una conspiració per "fer desaparèixer" els vots al seu favor. Així ho anunciava a través del seu compte oficial a Twitter: "Estan treballant dur per fer desaparèixer l'avantatge de 500.000 vots a Pennsilvània, el més aviat possible. De la mateixa manera, a Michigan i altres (estats)!". La xarxa social ha acompanyat el tuit del mandatari amb un avís d'un possible "contingut enganyós".



A més, les declaracions de Trump, que ha proclamat que ja havia guanyat les eleccions i que ha sentenciat que s'havia comès un "frau al poble estatunidenc", han estat qualificades per l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, com a "il·legítimes i injustes" i ha demanat als novaiorquesos que vulguin manifestar-se que ho facin de manera pacífica. "Si qualsevol persona, inclòs el president suggereix que hi ha hagut frau, això és absolutament il·legítim i injust", ha dit en una roda de premsa.



Mentrestant, l'estats de Michigan, Wisconsin i Pennsilvània segueixen a l'espera dels resultats, que el 2016 van catapultar a Trump a la Casa Blanca i dels quals depèn per repetir mandat. Enfront d'aquestes possibles victòries, la cap de campanya de Biden ha admès que hi ha una major possibilitat que Trump guanyi Geòrgia, un estat tradicionalment republicà i on un demòcrata no venç des de 1992, i també a Carolina del Nord, on el recompte apunta des d'anit a una possible victòria de l'actual governant.



"Sabíem que això anava a estar molt ajustat", ha afirmat O'Malley Dillon. La cap de campanya, a més, ha avnçat que Biden es dirigirà a la nació avui "més tard", però ha evitat especificar una hora. "Esperem que avui en algun moment més tard, l' exvicepresident es dirigirà al poble estatunidenc", ha afirmat.