El bo jove d'ajudes al lloguer es podrà demanar a partir del 8 de juny

Hi haurà tan sols 10 dies per demanar-lo i s'atorgarà per ordre de petició i fins a exhaurir el finançament. Es preveu que se'n beneficïin 10.000 persones quan n'hi ha més de d'un milió en la franja d'edat de 18 a 35 anys