El Born s'integrarà totalment al Museu d'Història de Barcelona el 2026 i estrenarà tres espais

L'edifici de l'antic mercat del Born es troba en transició cap a una nova etapa. La seva integració dins de la xarxa d'espais del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) comportarà la renovació de les zones que conformen l'equipament, amb tres espais nous: un dedicat a la ciutat fabril, un al mercat majorista del Born i un altre per a exposicions temporals com Europa urbes.

La previsió és posar en marxa els primers canvis entre la Mercè del 2024 -al setembre- i Santa Eulàlia del 2025 -al febrer-, durant el 2025 revisar i actualitzar les diferents mostres i espais de l'equipament, i culminar la transformació el 2026.

El regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, també ha detallat que el setembre vinent també "s'adequarà" el nom actual del Born. El director del MUHBA, Joan Roca, ha assegurat que el Born no canvia de relat: fa un zoom i situa els relats en marcs de referència més amplis. A més, el nou projecte permetrà omplir un "buit" existent com el de la història moderna, han explicat aquest dimarts en una roda de premsa.

I és que el projecte contempla que el visitant pugui fer un recorregut cronològic: l'equipament situat a la plaça Comercial se centrarà a explicar des de la història Moderna de la ciutat, fins a la puixança de Barcelona durant el segle XIX, que va culminar amb l'exposició Universal del 1888. La xarxa del MUHBA incorpora així un equipament clau per tal de completar el relat històric des de l'època Romana fins a la Contemporània. El projecte està pressupostat en 1,3 milions en tres anys.

La nova etapa del Born conjugarà l'explicació de les dues etapes presents a l'equipament, actualitzant tot el seu discurs. I a tot plegat, se li incorporarà la perspectiva europea: "no es pot entendre la història Moderna de Barcelona sense tenir una visió de tota Europa i, fins i tot del món", detalla l'Ajuntament en una nota.

Com serà la transformació?

La sala Castellví, que havia acollit el bar restaurant, passarà a ser una sala d'exposicions temporals: la previsió és inaugurar-la amb Europa urbes, 1500-2000. Les exposicions permanents ocuparan la Sala Villarroel i la Sala Casanova. A la primera hi haurà La ciutat gremial. Barcelona, 1700, mentre la segona mostrarà com es va produir la industrialització de Barcelona.

El jaciment del subsol serà més visitable: es faran modificacions a l'itinerari actual, i es preveu donar més èmfasi al Rec Comtal. Una altra part del recorregut arqueològic es dedicarà a la desfeta de 1714 i les seves profundes repercussions. I s'està treballant també per fer possible la instal·lació dins de l'equipament de la llibreria de les publicacions realitzades per la ciutat, que actualment es troba a la sala Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.

Manteniment dels programes de memòria

Marcé ha volgut deixar clar que els programes de memòria continuaran existint. "No hem baixat cap dotació pressupostària", ha matisat deixant clar que no hi ha cap voluntat de canviar el signe de la política municipal respecte els programes de memòria. Amb tot, sí que ha afegit que aquests programes poden fer-se al Born o en altres espais, com la Model o el Castell de Montjuïc.