L'Ajuntament de Barcelona mantindrà el pressupost de memòria malgrat la integració del Born al Museu d'Història

L'Ajuntament de Barcelona assegura que el pressupost destinat a memòria no es retallarà, tot i la integració progressiva del Born Centre de Cultura i Memòria al Museu d'Història de Barcelona (MUHBA). El consistori defensa "retornar" a aquest equipament "una funció d'explicació històrica de la ciutat", davant les crítiques que ha rebut de part de l'oposició.

El comissionat de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha remarcat aquest dimarts que la fins ara directora havia fet informe enguany en què apostava per dissociar el centre de memòria de l'espai patrimonial, i que va suggerir altres emplaçaments com el Teatre Arnau o la Model. "L'actual plantejament del Born té un funcionament que no és del tot adequat", ha dit en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

La integració del Born al Museu d'Història permetrà abordar una part de la història de la ciutat que queda "desdibuixada i poc explicada", segons el regidor, que també ha demanat defugir el debat sobre símbols. "Aquí no hi ha cap tipus de qüestionament sobre els programes de memòria, segueixen sent prioritaris", ha dit en referència al pressupost, que es mantindrà.

D'altra banda, el regidor també ha negat que hi hagi cap cessament. Ha defensat que la que havia estat directora, Marta Marín-Dòmine, s'ocuparà del Programa Municipal de Memòria fins a la seva jubilació al març de 2024.

Crítiques de part de l'oposició

Part de l'oposició ha criticat la decisió d'integrar el Born al MUHBA. Des de Trias per Barcelona, la portaveu adjunta Neus Munté ho ha considerat com un error: creu que es vol fer "desaparèixer per la porta del darrere", i critica que el PSC continuï amb la "cursa per la degradació d'aquest equipament" que va començar l'exalcaldessa Ada Colau.

El regidor Joan Rodríguez ja havia vist la decisió com "un nou intent d'esborrar la memòria nacional de Barcelona com a capital de Catalunya", segons va piular a X. En aquest sentit, Marcé ja ha subratllat que les visites al Born no provenen justament dels programes de memòria, sinó del seu important jaciment.

Per la seva part, la regidora de Barcelona en Comú Jess González ha lamentat la falta d'explicacions inicials del govern municipal, acusant-los de cessar la direcció "sense cap explicació". També ha reivindicat que el Born és un equipament cultural d'èxit, el segon amb més visites després del Museu Picasso.

Finalment, el regidor d'ERC Jordi Castellana ha alertat del risc d'incloure un centre tan gran en la xarxa del Museu d'Història de Barcelona i ha defensat la necessitat que hi hagi una direcció autònoma, com passa amb el Monestir de Pedralbes. "Es vol reduir un espai de memòria de caràcter nacional a un mer equipament històric d'interès estrictament local", han assenyalat també els republicans en una piulada a X.

En canvi, tant el PP com Vox han aplaudit la decisió del govern municipal. El popular Víctor Martí ha criticat que aquest centre hagi quedat "segrestat" fins ara per l'independentisme, i en una línia similar s'ha expressat Liberto Senderos, de Vox, que ha acusat el centre de ser un "instrument d'adoctrinament".