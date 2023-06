Borràs lamenta que la Mesa del Parlament li hagi retirat l'escó d'una manera "proactiva" 

Després de gairebé un any d'interinitat, Laura Borràs ja no és la presidenta del Parlament de Catalunya. La Mesa va acordar dijous retirar-li l'escó amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) arran de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental, que encara no és ferma.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la presidenta de Junts ha reconegut que "la retirada de l'escó era la crònica d'una mort anunciada", però ha retret a la Mesa del Parlament que ho fes "motu proprio i sense esperar el requeriment de la Junta Electoral Central". Ha lamentat, per tant, que la retirada de l'escó s'hagi dut a terme d'una manera "conscient, proactiva i voluntaria per part dels membres de la institució".

Borràs ha acusat la Mesa de vulnerar els drets dels seus electors: "Fer una cosa que vulnera els drets dels electors em sembla greu, és més que un error. I més en context de repressió", ha apuntat.

Al mateix temps, la de Junts ha diferenciat el seu cas respecte al de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, que va perdre l'escó després de ser inhabilitat per desobediència mentre Borràs era presidenta del Parlament. "En el meu cas, l'element proactiu ha estat el Parlament, no la JEC", ha assegurat. "No trobarà cap paper meu on signi que se li ha de retirar l'escó a Pau Juvillà. El vaig defensar fins on ell va voler. Si hagués vingut al ple, l'hauria defensat", ha afirmat.



El relleu de Borràs

Sobre qui ocuparà el seu lloc, Borràs ha negat que que Junts hagi decidit presentar una candidatura a la presidència del Parlament per substituir-la. "El meu partit no està parlant de cap nom per substituir-me. No hem abordat la qüestió encara. No hem volgut canviar mai de pantalla per no normalitzar la repressió", ha assegurat.

"Cap instància amb poder de decisió de Junts ha plantejat un nom per substituir-me com a presidenta del Parlament", ha insistit. L'expresidenta de la cambra, però, dona per fet que Antoni Castellà acceptarà l'acta i diu que seria un "magnífic" president.

Sobre aquesta qüestió, el candidat de Junts a Barcelona a les eleccions del 28-M, Xavier Trias, ha dit que ha de ser un diputat de Junts qui rellevi Laura Borràs a la presidència del Parlament, Per tant, no és partidari de deixar el càrrec vacant en senyal de protesta. No ha volgut entrar en noms argumentant que això ho ha de decidir el partit i ha dit que ell no forma part de l'executiva.