Borriana planta cara a la censura de revistes en català, un miler de persones protesta davant la biblioteca

Un miler de persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant la biblioteca municipal de Borriana (Plana Baixa) en contra de la censura a les publicacions escrites en valencià i reclamar al govern municipal que permeti els veïns llegir al centre cultural les revistes que el nou regidor de Cultura ha vetat. La Plataforma per la Llengua, organitzadora de l'acte, ha lamentat que la retirada de les subscripcions respongui únicament al fet que estiguin escrites en valencià. L'entitat ha avisat també que, en el cas que es repeteixi el cas de Borriana, reaccionaran de forma contundent en defensa de la llengua i dels drets. El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha demanat el cessament del regidor responsable, Jesús Albiol (Vox).

La forta xafogor no ha impedit que al voltant d'un miler de persones, segons els càlculs de la mateixa organització, s'apleguessin a la plaça de la Mercè de Borriana, davant la biblioteca municipal de Borriana, aixecant i mostrant cartells a favor del valencià així com exemplars de les diverses revistes que han estat vetades -Cavall Fort, Camacuc, Enderrock, El Temps o Llengua Nacional-. Els manifestants han entès la decisió del regidor ultradretà de cultura com una agressió al valencià i alguns missatges, fins i tot, feien clares referències al feixisme.

Per a la Plataforma per la Llengua, la decisió d'impedir que aquestes publicacions es puguin llegir a la biblioteca municipal o els centres escolars només respon a la llengua en què estan escrites. "Només les unia el fet que estiguessin escrites en valencià", ha lamentat el delegat de Plataforma per la Llengua al País Valencià, Antoni Royo, tot recordant que ni la temàtica ni el lloc d'edició serien arguments.

L'entitat ha reclamat a l'Ajuntament que reverteixi la seva decisió perquè els veïns i veïnes de Burriana puguin "entrar a la biblioteca municipal" i escollir llegir revistes com les que han estat vetades per respecte a la cultura i la "democràcia". "Ha fet falta que vingués un nou regidor de Cultura que, en comptes de dedicar-se a organitzar culturals, s'ha dedicat a impedir que la gent pugui llegir amb normalitat en la llengua que l'Estatut d'Autonomia reconeix com a oficial al costat del castellà", ha declarat Royo.

Entenen que no es tracta d'una decisió que respongui un criteri ideològic de la política cultural, com seria, ha posat l'exemple, de subscriure's a una revista dedicada a les curses de braus, "una cosa que al nou conseller de Cultura li agradaria". "No han dit anem a portar revistes de bous, han dit anem a impedir revistes que fins ara arribaven", ha indicat.



La Plataforma espera que aquest veto no doni peu a rèpliques en altres municipis del País Valencià on governen també PP i Vox seria. "Cada vegada que passi, que hi hagi un atac a la cultura, nosaltres estarem per respondre", ha tancat Royo.

Demanen el cessament del regidor

Al costat d'activistes culturals -com l'editor de Camacuc, Joan Escrivà- i ciutadania, s'han deixat també veure a la protesta dirigents i càrrecs polítics de partits d'esquerra valencianistes i, fins i tot, algun representant d'ERC. El diputat al Congrés de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamat a l'alcalde de Borriana, Jorge Monferrer (PP), que cessi "immediatament" el regidor de Cultura per impedir els veïns l'accés lliure a les revistes que vulgui llegir. "Estem veient en aquest país coses que pensàvem que ja havien passat: ha tornat novament la censura, la falta de llibertat", ha manifestat.

El grup municipal de Compromís va denunciar fa una setmana que s'iniciava el procés per retirar les publicacions. Segons el seu portaveu, Vicent Granel, les subscripcions estaven pagades fins 2024 i ha anunciat que preguntaran a l'alcalde, a qui fan responsable de la protesta, "com es pot prohibir als veïns i veïnes de Borriana llegir unes revistes pagades amb diner públics?

"Vull recordar que les revistes no les va subscriure Compromís quan jo era regidor de Cultura sinó el PP quan estava a l'Ajuntament de Borriana", ha precisat. "Això encara és pitjor", ha tancat, tot reclamant el dret de la ciutadania a llegir lliurement el que vulgui.