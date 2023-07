Vox i el PP veten 'Cavall Fort', 'Enderrock', 'Sàpiens' i altres revistes en català a la biblioteca de Borriana

Vox i el PP han vetat Cavall Fort, Enderrock, El Temps, Sàpiens i altres revistes en català a la biblioteca municipal de Borriana (Plana Baixa). Després de les eleccions municipals del 28 de maig, els dos partits van arribar a un acord per governar al consistori, i la regidoria de Cultura ha quedat en mans de la formació d'extrema dreta.

El seu regidor, Jesús Albiol, ha assegurat que l'ajuntament del municipi castellonenc "no seguirà promovent el separatisme català amb els diners" dels ciutadans. "No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", afegeix. De fet, Albiol mateix es va presentar personalment a la biblioteca perquè es retiressin les revistes, tot i que no ho va aconseguir. "Trist i preocupant, però trobarem maneres d'arribar als nens", afirmen des de Cavall Fort.

L'obsessió d'Albiol perquè es cancel·lin les subscripcions a les revistes en català no és nova. El gener del 2020, quan estava a l'oposició, ja va reclamar que es cancel·lessin les subscripcions a Sàpiens, El Temps i Llengua Nacional adduint que era "propaganda pancatalanista" que havia costat més d'11.500 euros a l'Ajuntament.

Ara, després de les municipals, i amb el pacte de govern entre el PP i Vox que ha permès que els ultres entressin al govern de Borriana, Albiol ha anat per feina. Camacuc i Llengua Nacional són altres de les revistes que han vist cancel·lada la subscripció.

Segons informen diversos mitjans, el regidor mateix va personar-se a la biblioteca municipal amb intenció de retirar les revistes de l'expositor. No ho va aconseguir, però, perquè el personal de l'equipament es va resistir a complir l'ordre fins que no arribés per escrit.

"Llegir l'ajudarà"

La decisió de l'Ajuntament de Borriana de cancel·lar les subscripcions a les publicacions infantils, musicals i setmanaris en català ja ha rebut resposta per part d'algunes de les revistes. Des de Sàpiens s'han ofert a fer-li arribar gratuïtament la revista. "Si és per qüestions econòmiques, li podem fer arribar sense cost; estem segurs que llegir l'ajudarà", li diuen des de xarxes al regidor de Cultura. A més, la revista també s'ha compromès a oferir una subscripció gratuïta a totes les entitats de Borriana que els hi demanin.