La bretxa entre el que paga un consumidor i el que rep el productor creix un 50% durant la pandèmia

La diferència entre el preu que paga el consumidor i el que rep el productor pels productes agroalimentaris s'ha incrementat un 47% des del març, coincidint amb la pandèmia i també amb la modificació de la Llei de la cadena alimentària per part del govern espanyol, segons Unió de Pagesos. El sindicat considera que aquesta eina "no és útil" i reclama canvis per fer-la realment efectiva ara que s'haurà de convalidar la reforma de la llei al Congrés. D'altra banda, la contractació en la campanya de la fruita ha caigut un 47% respecte a l'any passat a causa de la davallada de producció. Només s'han fet 53 contractes en origen, un 92% menys, a conseqüència del tancament de fronteres, i molts pagesos han optat per contractes de proximitat.



El preu percebut pel productor des del març ha acumulat una caiguda continuada des de març i fins al juny, que s'ha estabilitzat durant el juliol, segons Unió de Pagesos a partir de l'estadística elaborada l'Eurostat. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha defensat la necessitat que s'hi introdueixin millores perquè sigui realment efectiva i els productors cobrin per damunt dels costos de producció i evitar que la gran distribució i intermediaris "es puguin posar diners a la butxaca a costa dels consumidors".



L'organització també demana que la llei, que s'haurà de convalidar al Congrés, incorpori mecanismes per regular la venda a pèrdues i que permetin quantificar realment els costos reals de producció. A la vegada, Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura que posi en marxa els observatoris de preus per a la resta de sectors que encara estan pendents, més enllà dels de la fruita dolça i fruita seca.



Sobre les contractacions, el tancament de fronteres durant els primers mesos de pandèmia va impedir l'arribada d'uns 2.000 temporers, sobretot des de Colòmbia, que venien altres anys. Aquesta situació ha portat els pagesos a apostar aquesta campanya per la contractació de proximitat, segons ha dit el responsable de temporers del sindicat, Jaume Pedrós. Des d'UP també demanen ampliar l'autorització de treball a joves estrangers extutelats més enllà del 31 de desembre. Enguany, una setantena han pogut treballar a la campanya de la fruita.



A més, la pandèmia de la Covid-19 també ha perjudicat la majoria de sectors agroramaders, especialment aquells que s'han vist més afectats per la prohibició dels mercats a l'aire lliure però sobretot aquells que han patit el tancament de l'hostaleria i la restauració com ara l'oví i cabrum, el boví de carn, el conill i el sector vitivinícola. També hi ha preocupació en el sector porcí per la Pesta Porcina Africana (PPA), després de detectar-se casos en senglars a Alemanya