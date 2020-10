La Brimo incorporarà el número d'identificació també al casc i al davant de l'armilla en els propers dies

Els antiavalots de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra (Brimo) incorporaran en els propers dies el nou el nou Número d’Ordre Públic (NOP) tant davant com darrere de l'armilla i als dos costats del casc. Es tracta d'una reivindicació històrica dels moviments socials, que Irídia i Amnistia Internacional Catalunya havien portat al Parlament, i que permetrà facilitar la identificació dels agents, ja que el NOP serà visible des dels 360 graus. A més, passa de nou a sis dígits, de manera que serà més fàcilment recordable per la ciutadania. Fins ara només es portava a la part posterior de l'armilla. En una fase posterior, encara sense data, això també s'estendrà a l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) del cos.



Els agents portaran la nova identificació en actuacions d’ordre públic i quan hagin de posar-se les armilles protectores que impedeixen que es visualitzi el Número d’Identificació Professional (TIP). La identificació al casc també permetrà diferenciar els efectius d’ordre públic dels Mossos de la resta d'agents d’altres forces i cossos de seguretat que poguessin intervenir simultàniament o de forma coordinada amb aquests.

Fins ara els agents portaven aquesta identificació a la part posterior de l'armilla, cosa que en feia difícil la visualització

La incorporació del nou número d'identificació als agents es farà en dues fases. La primera, amb un pressupost d'11.500 euros, s’aplicarà a tots els agents de la Brigada Mòbil i serà efectiva durant els propers dies. En una segona fase, la licitació de la qual ja s’ha iniciat, arribarà a tots els efectius de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) de Catalunya.



L'organització de defensa dels drets humans Irídia ha dit que aquesta mesura s'haurà de comprovar que sigui efectiva i fàcilment memoritzable, tant pel material, com per la mida i tipografia dels dígits. A més, creu que s'hauria d'estendre a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i que no és una mostra de desconfiança cap als antiavalots sinó una garantia per la ciutadania.