El brot de coronavirus detectat a la residència Fiella de Tremp s'enfila fins les 42 defuncions d'avis residents

El brot de coronavirus detectat fa tres setmanes a la residència Fiella de Tremp ja ha causat 42 morts, dos dels quals han perdut la vida en les darreres hores segons ha pogut saber l'ACN. Ara per ara, en aquest equipament de la tercera edat hi ha 92 residents i 42 treballadors amb Covid-19, segons el Departament de Salut. Cal tenir en compte que, des del 28 de novembre passat, el centre està gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), després que en l'anterior setmana els casos pugessin de 57 a 150 i es decidís intervenir la residència. Així, ara aquesta funciona com un hospital, amb tres torns de metges i infermeres. Arran d'aquest augment de casos i defuncions a la residència, s'han fet diversos trasllats, el que ha provocat la preocupació per part de formacions polítiques com En Comú Podem.

També aquesta setmana, quatre ambulàncies van traslladar aquest dilluns dotze pacients de l'àrea sociosanitària de l'Hospital Comarcal del Pallars a l'Alberg de Tremp "per alliberar espais del centre sanitari". L'objectiu era poder atendre els pacients aguts de forma més satisfactòria en les properes onades de coronavirus, i separar els pacients del sociosanitari dels malalts de Covid-19. L'alberg s'ha adaptat per poder acollir fins a 18 pacients. Salut va dir que era "una acció planificada des de fa temps" i que no tenia cap connexió amb el brot de la residència de Tremp.

A més, diversos pacients de llarga estada que es troben ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars (Tremp), seran traslladats en els propers dies a l'alberg municipal de la capital del Jussà, segons van informar fonts del Departament de Salut el dijous passat. L'equipament sanitari ha vist augmentada la seva activitat en els darrers dies degut a l'arribada d'usuaris amb Covid-19 procedents de la residència Fiella.

D'altra banda, En Comú Podem va protestar aquest dimarts pel reallotjament de residents de la Fundació Fiella de Tremp a centres geriàtrics de la Pobla de Segur i Guissona i el perill de propagació de la Covid-19 que aquest fet pugui suposar. Per això, la formació morada ha registrat una bateria de preguntes adreçades al Govern exigint explicacions sobre quines mesures urgents s'estan adoptant davant el brot de Covid-19 a la residència de Tremp. El partit també ha demanat al Govern sobre les mesures adoptades per reforçar la sanitat al Pallars i perquè no s'han derivat els casos més greus als hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida.