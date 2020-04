Budó: "Exigim a Sánchez saber en quines dades s’ha basat per prendre la decisió del desconfinament"

Des que el Govern espanyol va anunciar que aixecaria el confinament total a partir del dilluns 13, les compareixences dels diferents membres del Govern de la Generalitat han tingut com a leitmotiv la crítica a aquesta decisió. La roda de premsa diària que protagonitzen els consellers de la Presidència, Meritxell Budó; Interior, Miquel Buch; i Salut, Alba Vergés, ha reiterat aquesta premissa. Budó, també portaveu del Govern, ha estat la més contundent en manifestar que "exigim al president Sánchez conèixer l’informe dels experts en què basa la seva decisió. Exigim saber en quines dades s’ha basat per prendre la decisió del desconfinament". Minuts després, el conseller Buch ha confirmat que avui l’Executiu estatal els ha confirmat la negativa a prorrogar el confinament total, una decisió "que ens preocupa".



L’argument de la Generalitat per reclamar que es mantingui l’actual confinament almenys un parell de setmanes més, com havia reiterat la consellera Vergés unes hores abans, és que els diversos experts -en salut pública, els directors dels hospitals catalans, el Col·legi d’Infermeria de Catalunya, els directors d’atenció primària,...- demanen que es prorrogui perquè "no hi ha encara una immunitat comunitària prou elevada, ni hi ha capacitat de fer les proves PCR ni les proves serològiques a tota la població". "No hi ha prou gent que hagi passat la malaltia", ha insistit.

La consellera de Salut, Alba Vergés, per la seva banda, ha insistit en què les mesures de desescalament del confinament haurien de començar "com a mínim 14 dies després del pic de contagis". "No estem conformes amb el calendari determinat per les festes de Setmana Santa", ha afirmat. La consellera Budó havia explicat que, d'acord amb els consells d'experts com l'epidemiòleg Oriol Mitjà, encara no es poden posar dates al desconfinament. Vergés però ha reiterat que tenen "l'orientació" segons la qual el desescalament podria començar a finals d'abril. Totes aquestes estimacions, no obstant això, xoquen frontalment amb la decisió del Govern espanyol de fer possible, a partir de dilluns, del retorn a l'activitat d'empreses que produeixen o presten serveis no essencials



"El Govern espanyol centralitza competències i s'espolsa responsabilitats"

"Si hi ha un rebrot a casa nostra, els responsables seran els que prenguin la decisió sense tenir en compte l'opinió dels experts"

Meritxell Budó s’ha mostrat especialment crítica amb un canvi en el decret del Govern espanyol, que "s’espolsa la responsabilitat" si hi ha nous contagis un cop una part de la població retorni a la seva feina i l’atribueix a les empreses. "Si hi ha un rebrot a casa nostra, els responsables seran els que prenguin la decisió sense tenir en compte l'opinió dels experts", ha reblat la titular de Presidència.



"És una imprudència i una irresponsabilitat que la gent torni a treballar, perquè no tenim les garanties que no hi hagi un segon rebrot", ha insistit la consellera, que en qualsevol cas ha recomanat que les persones que hagin de treballar "ho facin amb la màxima prudència. Ens hem de protegir entre tots". Això implica l’ús de mascaretes i guants d’un sol ús, evitar les aglomeracions al transport públic, mantenir la distància social i facilitar el teletreball.



El conseller d'Interior, Miquel Buch, a preguntes dels periodistes, ha assenyalat que el Govern de la Generalitat no pot demanar a la gent que no vagi a treballar si com a conseqüència d'aquest fer pot resultar acomiadada. "No es pot exigir a la població que desobeeixi", "qui té la responsabilitat és el Govern espanyol", ha reiterat Buch.

Gairebé 3.000 a denúncies per saltar-se el confinament

El conseller d’Interior ha detallat, d'altra banda, que en les darreres 24 hores els diversos cossos policials han aixecat gairebé 3.000 actes (2.976) de denúncies a persones per saltar-se el confinament i ha explicat que amb relació al dissabte 7 de març, és a dir, abans de l’estat d’alarma, el trànsit de sortida a l’àrea metropolitana de Barcelona ha caigut un 88,9% fins a les 14h i un 85,4% pel que fa a la sortida. El volum de caiguda és similar si es compara amb el dissabte sant de l’any passat.



Finalment, Alba Vergés ha insistit en el missatge que havia emès en la roda de premsa de Salut d’aquest mateix matí, per declarar que "l’epidèmia continua viva" i, per tant, hi ha una "precipitació en el desconfinament". Traduït a dades, el càlcul és que han estat ja hospitalitzades al voltant d’un terç o la meitat de la població catalana que ho necessitarà després d’agafar la Covid-19, de manera que encara queda moltes setmanes perquè els ingressos s’acabin.